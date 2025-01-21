66 kişiye mezar olan Bolu'daki Grand Kartal Otel 3 ay önce sermaye artırımına gitmiş

Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi’nde yer alan Grand Kartal Otel’de gece saatlerinde çıkan yangın, büyük bir faciaya yol açtı. Yangında 66 kişi hayatını kaybederken, 51 kişi de yaralandı. Yangının yaşandığı otelin sahibi Grand Kartal Turizm ve Ticaret Anonim Şirketi’ne ilişkin dikkat çekici bir gelişme gündeme geldi.

Sermaye 3 ayda 7 kat arttı

Grand Kartal Turizm ve Ticaret Anonim Şirketi’nin 3 ay önce sermaye artırımına giderek sermayesini 10 milyon TL’den 80 milyon TL’ye çıkardığı öğrenildi. Bu önemli artış, şirketin mali yapısına dair soru işaretlerini beraberinde getirdi.

Dört hissedarlı şirket

Şirketin dört hissedarı bulunduğu ve bu kişilerin hisselerinin birbirine yakın olduğu kaydedildi. Hissedarların Halit Ergül, Emine Murtezaoğlu Ergül, Elif Aras ve Ceyda Hacıbekiroğlu olduğu belirtildi. Yangının ardından başlatılan incelemeler kapsamında şirketin finansal işlemleri ve oteldeki güvenlik önlemleri de mercek altına alınmış durumda.

Ne olmuştu?

Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi’nde bulunan Grand Kartal Otel’de meydana gelen yangında 66 kişi hayatını kaybettiği, 51 kişinin ise yaralandığı bildirildi.

Gece saatlerinde başlayan yangın sırasında otelin yüzde 80-90 civarında dolu olduğu belirtilirken otelde 238 kişinin konakladığı öğrenildi. Yangının restoran bölümünden çıktığı ifade edilirken ihmaller zinciri de gözler önüne serildi. Yangından güçlükle kurtulan bir vatandaş, otelde bulunan duman dedektörünün çalışmadığını ve otelde bir yangın merdiveni bulunmadığını belirtti.