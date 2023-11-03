ING Türkiye'den 9 ayda 1,6 milyar TL net kar

ING Türkiye, yılın üçüncü çeyreğine yönelik konsolide finansal sonuçlarını açıkladı. Ocak-eylül döneminde konsolide aktif toplamı 156 milyar TL olan ING Türkiye’nin sermaye yeterlilik oranı yüzde 16,9 seviyesinde gerçekleşirken, net karı 1,6 milyar TL oldu.

Toplam öz kaynakları 14,6 milyar TL olan ve toplam mevduatları 104,3 milyar TL’ye ulaşan ING Türkiye’nin ülke ekonomisine sağladığı kredi desteği de 81,8 milyar TL’si nakdi olmak üzere, toplam 96,6 milyar TL olarak gerçekleşti.