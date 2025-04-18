İngiliz ekonomist Timothy Ash: Merkez Bankası'nın faiz artışı özgüven göstergesidir

İngiliz ekonomist Timothy Ash, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) faiz kararının ekonomik etkilerini, CNBC-e'de yayınlanan Küresel Görünüm programında anlattı. Londra Temsilcisi Berfu Güven'in sorularını yanıtlayan Ash, "Faiz artışı, Merkez Bankası'nın özgüven göstergesidir. Mesele sadece döviz rezervleri değil. Başka şeyler de yapabiliriz. Politika oranını artırmak gibi. Bunu yaptılar. Bence bu çok iyi bir hamle. Özgüven göstergesi. Dövizin dengelenmesi ve enflasyonla savaşması için gereken her şeyi yapma yetkileri olduğunu gösteriyor. Sonuç olarak bu iyi bir hamle." dedi.

"Turizm ve enerji fiyatları Türkiye'ye destek sağlıyor"

Ash, "Ama şimdi düşünüyorum da bu fiyatlar, bu yükümlülükler... Ayrıca turizm sezonuna girdiğimizi unutmayalım. Düşük petrol fiyatları Türkiye'ye kesinlikle yardımcı olacak. Bence küresel ekonomi gümrük vergileri yüzünden yavaşlayacak. Ve bence Türk ekonomisi yine yavaşlayacak. Bu da dengeleri dışarıdan dengelemeye yardımcı olacak ve lirayı destekleyecek. Bence yabancılar muhtemelen yavaş yavaş geri dönecek" diye devam etti.

"Dolar zayıflıyor, Türkiye için yeni fırsatlar doğabilir"

Doların küresel rezerv para statüsüne dair şüphelerin arttığını kaydeden Ash, Türkiye’nin bu değişen düzende hukuk ve reformlarla öne çıkabileceğini belirterek "Aslında ortada bir hikâye var. Düşünürseniz, dünya değişiyor. Dolar zayıf çünkü daha çok rezerve para birimi durumuyla ilgili endişeler, ABD politikasına güvenle ilgili, ki bu olağanüstü bir şey. Hukukun üstünlüğü, ABD'de PM'e alışılmadık şekilde yardım etmesi gereken şeyler büyük, küresel bir pazarın gelişimi sırasında banknota geçiş yapılmadı. ABD dışında her yerde bir deflasyon hikâyesi anlatan bir senaryo yazabilirsin. Bir bakıma, gümrük vergisi Çin'in ihtiyaç fazlası üretim ve ihracat yapması demek. Bu da küresel pazarlara dökülüyor. Bu, ABD dışındaki küresel fiyatları bunaltıyor. Bu, Türkiye'nin yüksek fiyatlara sahip olmasıyla savunulacak bir haber. Belki yabancı yatırımcılara daha çekici görünüyordur. Tekrar söylüyorum, sanırım bir tür istikrar sağlamak gerek. Hukukun üstünlüğüyle ilgili elbette birçok endişe var ve bu tür şeyleri anlamaları gerekiyor." dedi.