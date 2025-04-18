Beyaz Saray'dan açıklama geldi: Trump, Powell'ı görevden alacak mı?

Beyaz Saray Ulusal Ekonomi Konseyi Direktörü Kevin Hassett, bir muhabirin Powell'ın görevden alınmasının bir seçenek olup olmadığı sorusuna, "Başkan ve ekibi bunu incelemeye devam edecek" yanıtını verdi.

Hassett, Trump'ın ilk döneminde atadığı Powell yönetimindeki Fed'in Demokratların lehine hareket ettiğini ileri sürdü.

Hassett "Fed yetkilileri 'televizyona ve IMF toplantılarına çıkıp Joe Biden'ın bariz harcamalarından kaynaklanan korkunç enflasyon konusunda uyarmamayı ve Joe Biden'ın harcamalarının enflasyonist olduğunu" söylememeyi tercih ettiler. Ve sonra seçimden hemen önce faiz oranlarını düşürdüler." şeklinde konuştu.

Hassett, tercihinin "kişilikten ziyade politikaya odaklanmak" olduğunu söyledi.

"Powell'ın işine bir an önce son verilmeli"

Donald Trump, dün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, faiz konusu nedeniylPowell'ı hedef almıştı.

Powell'ın faiz indiriminde "çok geç kaldığına" işaret eden Trump, Fed Başkanı'nı "her zaman çok geç davranmak ve hatalı olmakla" suçlamıştı.

Powell'ın faiz oranlarını çok önceden düşürmüş olması gerektiğini vurgulayan Trump, "Powell'ın işine bir an önce son verilmeli." ifadelerini kullanmıştı.

Trump, "Her zaman çok geç kalıyor, biraz yavaş ve ondan memnun değilim. Eğer gitmesini istersem, inanın bana hemen gider." demişti.