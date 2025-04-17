Trump'tan Fed Başkanı Powell'a faiz öfkesi: Geç kaldı!

ABD Başkanı Donald Trump, Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell’ın faiz indiriminde geç kaldığını söylerken, gümrük vergilerinin ABD’yi zenginleştirdiğini savundu.

Trump, Powell’ın görevden alınmasının yeterince hızlı olamayacağını söylerken, Avrupa Merkez Bankası’nın faiz indirimlerini işaret ederek, Fed’in geç kaldığını belirtti.

Trump, kendisine ait sosyal medya platformu “truthsocial” üzerinden yaptığı paylaşımda şunlar söyledi:

“Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) yedinci kez faiz indirimi yapması bekleniyor, ancak Fed'in her zaman ÇOK GEÇ VE YANLIŞ davranan başkanı “Geç Kalan” Jerome Powell dün yine tam anlamıyla bir felaket raporu yayımladı—bu da onun klasiklerinden biri!

Petrol fiyatları düşüyor, market fiyatları (hatta yumurta bile!) düşüyor ve ABD gümrük tarifeleriyle zenginleşiyor.

“Geç Kalan” Powell, tıpkı ECB gibi, faiz oranlarını çok daha önce düşürmeliydi ama en azından şimdi kesinlikle düşürmeli.

Powell’ın görevden alınması yeterince hızlı gerçekleşemez!”