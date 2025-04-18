ECB/Villeroy: Powell örnek bir merkez bankacı

Villeroy, Fransız internet sitesi Boursorama'da Powell için "Yaptığı her şeyde, bir merkez bankacısının ne yapması gerektiğini takdire şayan bir şekilde gösteriyor. Bir merkez bankacısı bağımsız olarak doğruyu söylemelidir ve o da bunu yaptı. Onun profesyonelliğini ve cesaretini selamlıyorum" dedi.

Villeroy ayrıca Trump'ın Powell'ın faiz oranları konusundaki duruşuna yönelik eleştirilerinin yanlış olduğunu söyledi.

Trump, enflasyon yüzde 2'lik hedefine doğru gevşerken Euro bölgesinde faiz oranlarını daha hızlı düşürdüğü için ECB'yi alkışlamıştı.

"Bu enflasyon riski oldukça düşük görünüyor. Hatta enflasyon risklerinin şu anda aşağı yönlü olması oldukça muhtemel" diyen Fransa Merkez Bankası Başkanı Villeroy, Haziran ayındaki bir sonraki ECB toplantısında faiz indirimi olasılığı konusunda bir pozisyon almayı reddederek "çeşitli seçeneklerin açık olduğunu" söyledi.