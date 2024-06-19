İngiltere'de enflasyon üç yılın en düşük seviyesine geriledi

Bloomberg'in haberine göre, İngiltere'de Mayıs ayında yıllık enflasyon yüzde 2 olarak kaydedildi.

Nisan ayında yıllık enflasyon yüzde 2,3 olmuştu. Bloomberg anketine katılan ekonomistlerin beklentisi yıllık enflasyonun yüzde 2'ye gerileyeceği yönündeydi.

Yıllık enflasyon, Temmuz 2021'den bu yana en düşük seviyede

Mayıs ayındaki yıllık enflasyon Temmuz 2021'den bu yana en düşük yıllık enflasyon oldu.

Aylık olarak bakıldığında da pozitif bir tablo görüldü. Verilere göre Mayıs ayında aylık enflasyon yüzde 0,3 oldu. Bloomberg anketine katılan ekonomistlerin beklentisi aylık fiyat artışlarının yüzde 0,4 olacağı yönündeydi.

Aynı dönemde çekirdek enflasyon yüzde 3,5'e gerileyerek piyasa beklentileri doğrultusunda gerçekleşti. Nisan ayında ülkede çekirdek enflasyon yüzde 3,9 olarak kaydedilmişti.

Hizmetler tarafında ise katılık Mayıs ayında da devam etti. Verilere göre hizmetler tarafında tüketici fiyatları Mayıs ayında yüzde 5,7 arttı. Bu veriye ilişkin beklenti yüzde 5,5 olarak belirlenmişti.