İnşaat maliyeti 3,5 yılın dibinde

İnşaat maliyet endeksi, 2024 yılı Ekim ayında bir önceki aya göre yüzde 1,48 arttı, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 37,94 arttı.

TÜİK'ten yapılan açıklamaya göre, bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 1,73 arttı, işçilik endeksi yüzde 0,98 arttı. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 30,67 arttı, işçilik endeksi yüzde 55,62 arttı.

Bina inşaatı maliyet endeksi yıllık yüzde 39,06

Bina inşaatı maliyet endeksi, bir önceki aya göre yüzde 1,33 arttı, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 39,06 arttı. Bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 1,52 arttı, işçilik endeksi yüzde 0,96 arttı. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 32,29 arttı, işçilik endeksi yüzde 54,69 arttı.

Bina dışı yapılar için inşaat maliyet endeksi yıllık yüzde 34,43

Bina dışı yapılar için inşaat maliyet endeksi, bir önceki aya göre yüzde 1,96 arttı, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 34,43 arttı. Bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 2,38 arttı, işçilik endeksi yüzde 1,04 arttı. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 25,85 arttı, işçilik endeksi yüzde 59,04 arttı.