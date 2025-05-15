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İnşaat üretimi mart ayında yükseldi

İnşaat üretimi, mart ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 10,5 arttı.

Haber Merkezi
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İnşaat üretimi mart ayında yükseldi
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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yapılan açıklamaya göre, inşaatın alt sektörleri (2021=100 referans yıllı) incelendiğinde, 2025 yılı Mart ayında bina inşaatı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre %12,9 arttı, bina dışı yapıların inşaatı sektörü endeksi %5,8 arttı ve özel inşaat faaliyetleri sektörü endeksi %6,0 arttı.

İnşaat üretimi aylık ise %2,5 azaldı.

İnşaatın alt sektörleri incelendiğinde, 2025 yılı Mart ayında bina inşaatı sektörü endeksi bir önceki aya göre %3,2 azaldı, bina dışı yapıların inşaatı sektörü endeksi %0,5 azaldı ve özel inşaat faaliyetleri sektörü endeksi %1,2 azaldı.

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