İnşaat üretimi mart ayında yükseldi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yapılan açıklamaya göre, inşaatın alt sektörleri (2021=100 referans yıllı) incelendiğinde, 2025 yılı Mart ayında bina inşaatı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre %12,9 arttı, bina dışı yapıların inşaatı sektörü endeksi %5,8 arttı ve özel inşaat faaliyetleri sektörü endeksi %6,0 arttı.

İnşaat üretimi aylık ise %2,5 azaldı.

İnşaatın alt sektörleri incelendiğinde, 2025 yılı Mart ayında bina inşaatı sektörü endeksi bir önceki aya göre %3,2 azaldı, bina dışı yapıların inşaatı sektörü endeksi %0,5 azaldı ve özel inşaat faaliyetleri sektörü endeksi %1,2 azaldı.