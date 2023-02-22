İnşaatçılarla 'yeniden imar' toplantısı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, deprem sonrası, kalıcı konutların inşasına ilişkin bugün bir toplantı yaptıklarını açıkladı. Kurum, "Türkiye'deki inşaat malzemecileri üreticilerini çağırdık ve onlardan buradaki sürece ilişkin görüş, fikir, önerilerini aldık. Yapacağımız tüm deprem konutlarıyla ilgili herhangi bir malzeme sıkıntısı, tedarik sıkıntısının olmadığını da hep birlikte gördük" dedi.

Bakan Kurum, "Toplantıda, inşaat sektörü temsilcileri, malzeme tedariki anlamında ellerini taşın altına koyacaklarını ifade ettiler. Asla fiyat artışlarına da müsaade etmeyeceğiz. Aksi bir durumu da anbean takip edeceğiz ve asla fiyat artışlarına bu manada müsaade etmeyeceğiz" dedi.

Toplantıyı Bloomberg HT yayınında değerlendiren Agrega Üreticileri Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Şevket Koruç, “Bakanlık, ilk etapta 250 bin konutla alakalı çok kısa süre içerisinde ihalelerin yapılacağını ve çalışmaların başlanacağını ifade etti” dedi.

Birkaç gün içerisinde hazırlayacakları raporu bakanlığa ileteceklerini bilgisini veren Koruç, ayrıca bölgedeki üreticiler ile birlikte koordineli bir biçimde agreganın tedarikinde sorun yaşanmaması adına gerekli çalışmaları başlatacaklarını kaydetti.

Işık: Kapasiteler ve fiyat istikrarı konuşuldu

Türkiye Hazır Beton Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Yavuz Işık da toplantıda kapasiteler ve fiyat istikrarının konuşulduğunu belirterek, bölgenin yeniden inşası sürecinde çimento ve agrega konusunda sorun olmayacağını düşündüğünü söyledi.

Yeniden inşa sürecini sektör temsilcileriyle belli bir koordinasyonda yürüteceklerini belirten Işık, sektör temsilcilerinin ihaleleri sağlık yapabilmesi ve fiyat istikrarını sağlayabilmesi için fiyatların istikrarlı gitmesini istediklerini vurguladı.