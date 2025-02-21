iPhone 16e'yi resmen tanıttı: Hangi ülkede asgari ücretle kaç iPhone 16e satın alınabiliyor?

Dünyanın önde gelen akıllı telefon üreticisi Apple, uygun fiyatlı iPhone 16e modelini resmen tanıttı. 28 Şubat'tan itibaren satışa sunulacak modelin fiyatları ise belli oldu. Türkiye, iPhone 16e'nin en pahalı satıldığı ülke olacak.

Apple'ın, fiyat-performans ürünü olarak tanıttığı iPhone 16e'nin Türkiye'deki başlangıç fiyatı 47 bin 999 TL olarak belirlendi. Bu, bugüne kadar piyasaya sürülen en uygun fiyatlı iPhone modellerinden biri olarak dikkat çekiyor.

Ancak, Türkiye'de bir asgari ücretlinin iPhone 16e almak için kaç ay çalışması gerektiği merak konusu oldu. Ayrıca, iPhone 16e'nin farklı ülkelerdeki asgari ücretle karşılaştırıldığında nasıl bir fiyat farkı ortaya çıkacağı da gündemde.

CNBC-e'den Zafer Karataş'ın derlediği bilgilere göre; Apple'ın sitesinde yer alan satış fiyatları baz alındığında, iPhone 16e'nin en pahalı olduğu ülke açık ara Türkiye oldu. Apple'ın yeni fiyat performans modeli olan 16e'nin 128 GB'lık modeli Türkiye'de 47 bin 999 TL'den satışa sunulacak. Güncel kur verileri dikkate alındığında iPhone 16e'nin Türkiye'de dolar bazında fiyatı ise bin 321,2 dolar olacak.

Türkiye'de bir asgari ücretle iPhone 16e'nin sadece yarısı alınabiliyor

Türkiye'de yeni yılda ödenecek olan asgari ücret 22 bin 105 TL olarak açıklanmıştı. Güncel kur verileri dikkate alındığında Türkiye'de dolar bazında asgari ücret ise 607 dolar. Uzun yıllardır iPhone ürünlerinin en pahalı olduğu ülkeler arasında yer alan Türkiye'de yeni iPhone 16e modeline de erişmek bir asgari ücretli için zor olacak. Dolar bazında asgari ücretin 607 dolar olduğu Türkiye'de asgari ücretle geçinen bir kişi hiç para harcamaması durumunda 2,5 aylık maaşı ile ancak bir iPhone 16e sahibi olabiliyor. Bir başka deyişle, asgari ücretle çalışan bir kişi aylık maaşı ile iPhone 16e'nin sadece 0,48'ini alabiliyor.

Asgari ücretle iPhone alım gücünde Brezilya son sırada

Dünyanın en pahalı iPhone 16e'sini satan ikinci ülke konumundaki Brezilya, asgari ücretle iPhone alabilme gücü ise son sırada. Güney Amerika ülkesinde asgari ücret 264,9 dolar. iPhone 16e'nin bin 13 dolar olduğu Brezilya'da asgari ücret kazanan bir kişi aylık maaşı ile iPhone 16e'nin sadece 0,26'sını satın alabiliyor alabiliyor.

Bu alanda Brezilya ve Türkiye'nin hemen ardından bir diğer Güney Amerika ülkesi Meksika geliyor. ABD Başkanı Donald Trump'ın yüzde 25'lik ek gümrük vergisi uygulamayı planladığı ülkelerder birisi olan Meksika'da asgari ücretle çalışan bir kişi aylık maaşıyla iPhone 16e'nin 128 GB'lık modelinin sadece yarısını alabiliyor.

ABD'nin gümrük vergisi yaptırımlarının hedefinde yer alan ve ticaret savaşının ana aktörlerinden birisi olan Çin'de ise asgari ücret 370,2 dolar seviyesinde. iPhone 16e'nin en ucuz olduğu ülkeler arasında yer alan Çin'de asgari ücretle geçinen bir kişi aylık maaşı ile telefonun sadece yüzde 60'ını satın alabiliyor.

Avustralya ve Lüksemburg'da aile boyu iPhone 16e keyfi

Asgari ücretle çalışan bir kişinin en rahat iPhone 16e alabildiği ülke Avustralya oldu. Ülkede 2 bin 527 dolar olan asgari ücret karşılığında 635,6 dolar değerindeki iPhone 16e modelinden neredeyse 4 adet satın alınabiliyor. Bu alanda Avustralya'nın ardından Lüksemburg geliyor. Avrupa Birliği'nde 2 bin 752,4 dolar ile asgari ücretin en yüksek olduğu ülke olan Lüksemburg'da bir aylık maaş ile toplam 3,8 adet iPhone 16e satın alınabiliyor. Asgari ücretin dolar bazında 2 bin 255 dolar olduğu Almanya'da ise bir aylık asgari gelir ile toplam 3,09 adet iPhone 16e satın alınabiliyor. Bu rakam Hollanda'da 3,05, Belçika'da 2,89, Fransa'da ise 2,51 adet olarak gerçekleşti.