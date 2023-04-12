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Irak, Türkiye’nin tazminat ödemesi için ABD mahkemesine başvurdu

Irak, Ceyhan limanı üzerinden petrol ihracatına ilişkin tahkim davasında Türkiye’nin tazminat ödemesi yönünde çıkan kararın uygulanması için ABD Federal Mahkemesine başvurdu. Reuters'a konuşan kaynaklara göre, Türkiye'nin ödemesi gereken tazminat tutarı faizler hariç, 1,5 milyar dolar seviyesinde bulunuyor.

Haber Merkezi
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2014-2018 yılları arasında Türk hükümetini, Irak Bölgesel Kürt Yönetimi'ne (IKBY), Irak'ın izni olmadan, Ceyhan limanı üzerinden petrol ihraç etmesi için izin vermekle suçlayan Bağdat hükümeti, konu hakkında geçtiğimiz ay Uluslararası Ticaret Odası'na (ICC) başvuruda bulunmuştu.

Irak'ın başvurusu sonucu, Türkiye'yi suçlu bulan Uluslararası Ticaret Odası'nın tahkim kararı uyarınca Türkiye'nin Irak'a tazminat ödemesine karar verilmişti. 

Irak hükümeti tarafından 25 Mart'ta davanın kazanıldığına ilişkin yapılan açıklamanın ardından Reuters'a konuşan davaya yakın bir kaynağa göre, Türkiye, 2014-2018 dönemini kapsayan tazminat hükmü sebebiyle, Irak'a faiz öncesi yaklaşık 1,5 milyar dolar ödemeye mahkum edildi.

Alınan karar sonucu Ceyhan boru hattından petrol akışını durduran Türkiye, Irak Hükümeti ve Bölgesel Kürt Yönetimi ile geçtiğimiz hafta imzalanan petrol ihracatının yeniden başlamasına yönelik geçici anlaşmaya rağmen, bölgeden gelen haberlere göre boru hattından petrol akışını henüz başlatmadı.

1,5 milyar için ABD'nin kapısını çaldı

Tahkim tarafından karara bağlanan ve kaynaklara göre faizi hariç 1,5 milyar dolar olan tazminat hükmünün yerine getirilmes için ABD’nin başkenti Washington’deki Bölge Mahkemesi’ne başvuran Irak hükümeti, tahkim davasında alınan tazminat kararının tanınması, doğrulanması ve uygulanmasını talep etti.

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