İş Bankası 100 milyon Euro'luk kredi anlaşması

İş Bankası tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada Société de Promotion et de Participation pour la Coopération Economique (PROPARCO) ile 100 milyon Euro tutarında, 5 yıl nihai vadeli kredi anlaşması imzaladığını açıkladı.

Söz konusu kredinin, iklim finansmanı projeleri ile mikro, küçük ve orta ölçekteki işletmelerin finansmanında kullanılacağı bilgisi verildi.