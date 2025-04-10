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İş Bankası 100 milyon Euro'luk kredi anlaşması

İş Bankası, PROPARCO ile 100 milyon Euro tutarında 5 yıl vadeli kredi anlaşması imzaladı.

Haber Merkezi
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İş Bankası 100 milyon Euro'luk kredi anlaşması
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İş Bankası tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada Société de Promotion et de Participation pour la Coopération Economique (PROPARCO) ile 100 milyon Euro tutarında, 5 yıl nihai vadeli kredi anlaşması imzaladığını açıkladı.

Söz konusu kredinin, iklim finansmanı projeleri ile mikro, küçük ve orta ölçekteki işletmelerin finansmanında kullanılacağı bilgisi verildi.

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