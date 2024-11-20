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İş Bankası, dijital taşıt kredisini hizmete sundu

Türkiye İş Bankası, "Anında Taşıt Kredisi" ile dijital taşıt kredisini hizmete sundu. Bu sayede müşteriler, İşCep'ten taşıt kredisi başvurusunda bulunarak birkaç dakika içinde kredi kullanabiliyor.

Haber Merkezi
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İş Bankası, dijital taşıt kredisini hizmete sundu
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Bankadan yapılan açıklamaya göre, Türkiye İş Bankası müşterileri, Anında Taşıt Kredisi ile İşCep'ten dijital kredi başvurusu yapabiliyor ve anında kredi kullanabiliyor.

Sıfır kilometre taşıt satın almak isteyen bireysel müşteriler, İşCep'ten taşıt kredisi başvurusu yapabiliyor ve bayiden çıkmadan, dakikalar içinde kredi kullanabiliyor.

Kağıt tüketimi azaltılıyor

Müşterilerin taşıt kredisi talepleri anında karşılanırken, taşıt alım süreci hem bayiler hem de müşteriler açısından hızlanıyor ve kolaylaşıyor.

Ayrıca, sözleşmelerin dijital olarak onaylanmasıyla kağıt tüketimi azaltılarak, çevresel sürdürülebilirliğe katkı sağlanıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı Sezgin Lüle, dijitalleşme ve teknolojik ilerlemelerle müşterilerin günlük hayattaki beklentilerinin değiştiğini belirtti.

Birkaç dakika içinde kredi kullanılabiliyor

Lüle, müşterilerinin, bankacılık ürün ve hizmetlerine ihtiyaç duydukları anda ve yerde kolaylıkla ulaşmayı beklediklerini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Dijital teknolojileri iş süreçlerimize bütüncül bir yaklaşımla dahil ederken, ürün ve hizmetlerimizi de en iyi müşteri deneyimini yaşatmak hedefiyle tasarlıyoruz. Bu doğrultuda hayata geçirdiğimiz 'Anında Taşıt Kredisi' ile müşterilerimiz İşCep'ten taşıt kredisi başvurusunda bulunarak birkaç dakika içinde kredi kullanabiliyor. Anında Taşıt Kredisi, müşterilerimizin hayallerindeki araca daha kolay ve hızlı bir şekilde kavuşmalarını sağlıyor."

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