İş dünyası, nitelikli insan kaynağını meslek liselerinden karşılamak istiyor

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Türkiye Eğitim Meclisi Toplantısı, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in katılımıyla, TOBB Sosyal Tesisler'de gerçekleştirildi.

Hisarcıklıoğlu, buradaki konuşmasında, eğitimin bir ülkenin temel yapı taşı olduğunu ifade etti.

Özel sektörün eğitim alanında yapacağı yerinde girişimlerin, özellikle üniversitelerin kalitesini artıracağına, beşeri sermayenin gelişimine katkıda bulunacağına işaret eden Hisarcıklıoğlu, "İşte biz de TOBB olarak, bu vizyonla, 2006'da TOBB Türkiye Eğitim Meclisimizi kurduk. Meclisimiz o günden bu yana, insan odaklı yaklaşımıyla, eğitimde kaliteyi artırmak ve bunu sürdürülebilir kılmak üzere, özel sektörle kamu arasında köprü vazifesi görüyor." dedi.

Hisarcıklıoğlu, söz konusu meclisin, eğitimin her koluna ayrı bir hassasiyetle yaklaştığını ve sektörde yaşanan sıkıntıları ilgili kurumlarla paylaşarak bunların çözümünün takipçisi olduklarını dile getirdi.

Piyasada nakit akışındaki yavaşlama, yüksek enflasyon ve maliyet artışlarının kendilerini zorladığını anlatan Hisarcıklıoğlu, "Diğer taraftan sektörümüzde haksız rekabete yol açan uygulamalar da mevcut. Bu ve benzer sorunlarımızı sürekli gündemde tutmaya çalışıyoruz." diye konuştu.

Hisarcıklıoğlu, 81 ilde 81 okul yaptıklarına işaret ederek, "Geçmişten bu yana ülkemize kazandırdığımız eğitim tesisi sayısı 153 oldu. 2022'de Milli Eğitim Bakanlığımızla imzaladığımız Ulusal Eğitime Katkı Protokolü sayesinde, 154 ilçemize 154 yeni okul yapacağız. Böylelikle ülkemize kazandıracağımız eğitim tesisi sayısı 307'ye ulaşacak." ifadelerini kullandı.

Zarar ettirmeyen tek yatırımın eğitim olduğunu belirten Hisarcıklıoğlu, şunları söyledi:​​​​​​​

"Yine ilk temellerini Sayın Bakan'ımızın attığı şekilde, mesleki eğitimde, kamu ve özel sektör birlikte çalışmaya başladık. Bakanlığımızla imzaladığımız Mesleki Eğitim İş Birliği Protokolü'yle, Türkiye genelindeki 128 meslek lisesini, Bakanlığımızın destekleriyle, TOBB ve oda borsalar olarak birlikte yönetiyoruz. İş dünyası olarak ihtiyaç duyduğumuz nitelikli insan kaynağını, meslek liselerinden ve mesleki eğitim merkezlerinden karşılamak istiyoruz. Sayın Bakan'ımızın vizyonuyla, mesleki eğitimi gençler, veliler ve iş dünyası için çekim merkezi yapmak için durmadan çalışmaya devam ediyoruz."

Hisarcıklıoğlu, Türkiye'de, son yıllarda eğitim alanında önemli ilerlemeler kaydedildiğini dile getirerek, "Burada da durmamalı, Cumhuriyet'imizin ikinci yüzyılında da ana odağımız eğitimin kalitesi olmalıdır. Eğitimin kalitesinin ana unsuruysa öğretmendir. Giderek dijitalleşen dünyayla entegrasyon için öğrenme sürecinde dijital ortamların ve becerilerin etkin kullanımı gerekmektedir." değerlendirmesinde bulundu.