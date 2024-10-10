İş dünyası zam için harekete geçti! Asgari ücrette artış tartışması başladı
İş dünyası yeni asgari ücret için çalışmalara başladı. Enflasyon beklentisi yüzde 41 olmasına rağmen asgari ücretteki artışın yüzde 30 olması istendi. DİSK Genel Sekreteri Tayfun görgün “Açlık sınırına da baksınlar” diyerek karşı çıktı.
Asgari ücret zammı ile ilgili geriye sayım başlarken Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun toplantısı için hazırlıklar başladı. İş dünyası şimdiden asgari ücret artışı ile ilgili hazırlıklara başladı.
İş dünyası asgari ücret artışı için oran verdi
Aralık sonunda kesin olarak netleşmesi beklenen yeni asgari ücret için tahminler de gelmeye devam ediyor. Yeni yılda vergi ve harçlarda yüzde 44 artış beklenirken, enflasyon tahminleri de yüzde 41 seviyelerinde bulunuyor. Ancak iş dünyasının bugünden asgari ücretteki artışın yüzde 30’la sınırlandırılmasını talep ettiği iddia edildi.
İşçi kesiminden “Açlık sınırına da baksınlar” tepkisi geldi
İşçi kesimi iş dünyasının bu önerisine karşı çıkıyor. Cumhuriyet’in haberine göre, DİSK Genel Sekreteri Tayfun Görgün, “Bu lafları söylerken açlık sınırına da bir baksınlar. İşçiler bu açıklamalara pabuç bırakmayacak” dedi. Görgün ayrıca, ücretleri baskılayarak enflasyonu düşürme hedefi konusunda da “Buna kimse inanmıyor” yorumunu yaptı.