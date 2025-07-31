İş dünyasından acil kodlu önlem çağrıları artıyor

HÜSEYİN GÖKÇE/ANKARA

EKONOMİ Gazetesi’nin 28 Temmuz Pazartesi günü Şebnem Turhan ve Merve Yiğitcan imzasıyla ‘Ticari kredide de yapılandırma sesleri yükseliyor’ başlığıyla manşete taşıdığı konu iş dünyası tarafından tartışılmaya devam ediyor. Üstelik reel sektörün temsilcisi sivil toplum örgütlerinin açıklamaları da reel sektörün başta finansman olmak üzere, yaşadıkları sorunun dozajının giderek arttığını işaret ediyor. TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, son olarak pandemi döneminde yoğun olarak kullanılan kısa çalışma ödeneğinin emek yoğun sektörlerde yeniden getirilmesini istedi. Ankara Sanayi Odası (ASO) Başkanı Seyit Ardıç, yüksek faizin yatırım ve üretim ortamını zorlaştırdığını belirterek, gerçekçi bir ödeme planıyla yapılandırmanın hayata geçirilmesini istedi. Ardıç Merkez Bankası’nın kalan üç toplantıda da faiz indirmesi gerektiğini bildirdi.

Ankara Sanayi Odası’nın(ASO) Temmuz ayı Meclis Toplantısı ASO 2. OSB’de gerçekleştirildi. Konuşmasına orman yangınlarına değinerek başlayan ASO Başkanı Seyit Ardıç, Türkiye’nin geleceğini tehdit eden bu soruna karşı devletin tüm kurumları kadar vatandaşlara da büyük sorumluluk düştüğünü bildirdi.

Jeopolitik belirsizliklerdeki artışla birlikte risk algısının negatif yönde değişmesinin küresel büyümenin düşük seyretmeye devam edeceğine dair sinyaller verdiğini bildiren Ardıç, arz zincirindeki kalıcı kırılmaların büyüme üzerindeki yapısal engelleri güçlendirdiğini kaydetti.

Korumacı adımların da yatırım ve tüketimi baskı altında tuttuğunu ifade eden Seyit Ardıç, son dönemde yaşanan gelişmelerin kısa vadede iyileşen risk iştahına rağmen uzun vadeli büyüme perspektifinde temkinli olunması gerektiğini gösterdiğini ifade etti.

Yüksek faizin getirdiği maliyet baskısının, üretim ve yatırım ortamını zorlaştırdığını dile getiren Ardıç, bu durumun özellikle finansal kırılganlığı olan şirketlerin devamlılığını tehdit eder hale geldiğini, iflas ve konkordato sayılarının geçen yıla göre yüzde 100’e yakın arttığını söyledi.

Mevcut borç yükü altında ezilen firmaların faaliyetlerini devam ettirebilmeleri için banka borçlarının kapsamlı ve etkin şekilde yapılandırılmasının elzem olduğunu belirten Ardıç, “Bu süreç, sadece borçların ertelenmesi değil; aynı zamanda ödeme planlarının gerçekçi bir şekilde yeniden yapılandırılmasını ve firmaların yeniden ayağa kalkmasına imkân verecek destekleyici finansman araçlarını da içermelidir” dedi. Banka borçlarının yapılandırılması, iflasların önlenmesi ve konkordato ilanlarının azaltılması noktasında da kritik bir rol oynayacağını ifade eden Ardıç, bunun ekonominin bütününü korumak adına stratejik bir adım olacağını anlattı.

“Kalan üç toplantıda da faiz indirilmeli”

Yılın ilk yarısında uygulanan sıkı para politikasının kararlılıkla sürdürülmesinin, TL’nin reel olarak değer kazanması ve enflasyonun iyileşmesini sağladığını dile getiren Ardıç, Merkez Bankası’nın yılın kalan üç toplantısında faiz indirimine devam etmesini istedi. Ardıç temel beklentinin, politika faizine paralel olarak ticari kredi faizinin de makul seviyeye inmesi ve kısıtlamaların kaldırılarak kredi kullanımının artması olduğunu aktardı. Büyümenin sürdürülebilirliğinin sadece fiyat istikrarıyla değil, üretim ve yatırım ortamının da desteklenmesiyle mümkün olduğunun altını çizen Ardıç, “Katma değerli üretim, ihracat odaklı ekonomik aktiviteyi merkeze alan ve etkin politika araçlarıyla destekleyen bir yaklaşım, mevcut dünya konjonktüründe her geçen gün daha kritik bir ihtiyaç olmaktadır” dedi.

“Yatırım teşvik sistemini çok kıymetli buluyoruz”

Devreye alınan teknoloji ve proje odaklı Yatırım Teşvik Sistemini çok kıymetli bulduklarını ifade eden Ardıç, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanan Yerel Kalkınma Hamlesi Programının da rekabet gücü, maliyet etkinliği ve üretim kabiliyetini artıracağını söyledi.

Yeni teşvik sisteminin teknoloji odaklı ve dış ticaret dengesini iyileştirici yatırımlara yönelik seçici yaklaşımının kalkınma hedefleriyle uyumlu olduğunun altını çizen Seyit Ardıç, “Reel sektörümüzün finansmana erişim zorluklarına çözüm getirmesi amacıyla sağlanacak teşvik ve faiz desteklerinin, yatırımları yeniden canlandırmasını temenni ediyorum” diye konuştu. TOBB Nefes Kredisi’nin de KOBİ’lere önemli katkı sağlayacağını ifade eden Ardıç, sanayicilerin sürecin sürdürülebilirliği ve kapsamın genişletilmesi yönünde beklentileri olduğunu aktardı.

Ardıç, İSO 500 sıralamasına giren Ankaralı şirket sayısının arttığını, ancak vergi öncesi kârlılıkta sert düşüş yaşandığını, zarar eden şirket sayısının iki katına çıktığını, neredeyse her üç firmadan birinin yıl boyunca zarar ettiğini anlattı.

Hisarcıklıoğlu: Kısa çalışma ödeneği yeniden devreye alınmalı

Ekonomide yaşanan sıkıntıların reel sektöre etkilerinin azaltılması amacıyla sivil toplum örgütlerinin talepleri sürüyor. Bu kapsamda son olarak TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, kısa çalışma ödeneğinin yeniden getirilmesi dahil, bir dizi talepte bulundu. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Hisarcıklıoğlu, firmaların Türkiye’nin milli serveti olduğunun altını çizerek, Türkiye’nin üretim, yatırım, istihdam ve ihracat kapasitesinin korunması gerektiğini bildirdi. Emek yoğun sektörlerin zor durumda olduğunu, özellikle; tekstil/hazır giyim, deri/ayakkabı ve mobilya gibi sektörlere ek destekler verilmesi gerektiğini dile getiren Hisarcıklıoğlu, “Pandemi döneminde olduğu gibi kolaylaştırılmış kısa çalışma ödeneği yeniden devreye alınmalı. Ekonomimizin daha güçlü ve sürdürülebilir bir zeminde büyümesi için KOBİ’ler öncelikli olmak üzere reel sektörün finansmana erişimi kolaylaştırılmalı” dedi. Rifat Hisarcıklıoğlu, ticari kredilere ve ticari kredi kartlarına yönelik kısıtlamaların kaldırılmasını istedi.