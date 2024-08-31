İşçiydi, fabrika sahibi oldu! Şimdi dünyaya ihracat yapıyor

İstanbul'da liseden mezun olduktan sonra iki ağabey ve iki kardeşiyle 5 yıl bir tekstil fabrikasında çalışan Karabulut, kardeşleriyle kendi işlerini kurmaya karar verdi.

Eşlerinin altınlarını ve babasının aracını satan Karabulut ve kardeşleri, 2006 yılında İstanbul'da atölye kurarak giyim sektöründe üretime başladı.

Karabulut ve 4 kardeşi, işlerini büyüterek 2011 yılında Amasya Suluova Organize Sanayi Bölgesinde (OSB) bir fabrika kurdu.

Daha sonra yine Suluova OSB'de ikinci fabrikayı açan Karabulut ve kardeşleri, bugün yaklaşık 600 kişiye istihdam sağladıkları fabrikalarında başta Avrupa ülkeleri olmak üzere birçok ülkeye ihracat gerçekleştiriyor.

Evli ve bir çocuk babası Karabulut, AA muhabirine, her zaman hayalinde bir iş yeri açmak olduğunu söyledi.

"Dünyanın global markalarına aylık 200 bin kapasiteyle ürün yapıyoruz"

Kendine koyduğu hedefler doğrultusunda sürekli ilerlediğine işaret eden Karabulut, "Küçük yaşta ağabeylerim ve kardeşlerimle işçi olarak başladığımız tekstil işletmesinde bugün İstanbul ofis olmak üzere Amasya'da iki fabrikamız mevcut. Yaklaşık 600 çalışanımızla dünyanın global markalarına aylık 200 bin kapasiteyle ürün yapıyoruz. Çalışan arkadaşlarımızın da desteğiyle çok daha büyüyüp hayallerimiz gün geçtikçe değer kazanacaktır diye ümit ediyoruz." ifadelerini kullandı.

"Günün ilk saatlerinden itibaren ürün sevkine kadar fabrikadayız"

Karabulut, Anadolu'ya açılma kararı aldıklarında Amasya'da fabrika kurmayı uygun bulduklarını anlatarak, "Amasya'da fabrika açma kararı spontane gelişti ama iyi ki de geldik. Çünkü buradaki insanların hem bakış açısı hem kendini geliştirme istekleri, bugünlere gelmemizdeki en büyük etken oldu." dedi.

Gümüşhacıköy ilçesinde faal olmayan bir fabrikaları daha bulunduğunu, burayı da faaliyete geçirmeyi planladıklarını dile getiren Karabulut, "Açıkçası hala kendimizi işçi olarak görüyoruz. Bu, psikolojik bir durum herhalde. Günün ilk saatlerinden itibaren ürün sevkine kadar fabrikadayız." diye konuştu.