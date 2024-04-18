İSİB Genel Kurulu tamamlandı

İklimlendirme Sanayi İhracatçıları Birliği (İSİB), Olağan Genel Kurulu tamamlandı. Olağan Genel Kurul kapsamında, 2022 ve 2023 yıllarında sektörün en fazla ihracat yapan üyelerine ödül takdim edildi. İSİB Genel Kurulunda da geçmiş dönem çalışmalarıyla gelecek dönem çalışma planı ele alındı. Genel Kurulda bir sunum yapan İSİB Başkanı Mehmet Şanal, gelecek dönemde yenilikçi ve sürdürülebilir çözümlere odaklanarak uluslararası rekabet gücünü artırmak istediklerini kaydetti.

Ödül töreni ve genel kurula yönelik değerlendirmelerde bulunan İSİB Başkanı Mehmet Şanal, sektörün 2023’te 7.2 milyar dolarlık ihracat yaptığını hatırlatarak, “Sektörün ihracatı tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşırken ihracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 90 olarak gerçekleşti. 2024 yılında sektör olarak ulaşmayı hedeflediğimiz ihracat seviyesi ise 7,8 milyar dolar. İklimlendirme sektörü olarak dünya ihracatından yüzde 1,5’luk pay almayı amaçlıyoruz.” dedi.

Türk iklimlendirme sektörünün dünya rekabetinde söz sahibi olması hedefi koyduklarını vurgulayan Mehmet Şanal, 2024 için de çalışma planını hazırladıklarını belirterek, “Bu sene de geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi birlikte daha iyisini yapacak, sektörümüzün başarılı performansını devam ettirmek için kararlılıkla çalışmayı sürdüreceğiz” diye konuştu.

Kendi alanlarında en fazla ihracat yapan firmalara plaket verildi

Genel Kurulun ardından, 23 kategorideki ürünlerde en fazla ihracat yapan İSİB üyesi firmalara plaket verildi.

Ürün kategorileri ve en fazla ihracat yapan firmalar

En fazla ihracat yapan firma:Bosch Termoteknik, Daikin Isıtma, Eleks Dış Tic.

En çok ülkeye ihracat yapan firmalar: Mikropor Makine, Ekin Endüstriyel Isıtma, MGT Filtre.

En fazla kazan ihracatı: Rima Isı Sistemleri, Mimsan Endüstri Kazanları, Erensan Isı Cihazları

En fazla boyler ihracatı: Isıtes Isı, Wenta Mühendislik,

En fazla brülör ihracatı: Termo Isı Sistemleri, BYT Isıtma, BGT Mühendislik

En fazla radyatör ihracatı: Eleks Dış ticaret, Copa Isı, İspan İç ve Dış Tic.

En çok kombi-su ısıtıcısı ihracatı: Bosch Termoteknik, Veismann Manisa Satış ve Paz. Türk Demir Döküm.

En fazla market tip teşhir soğutucu ihracatı: Kaplanlar Pazarlama, Ahmet Yar İç ve Dış Tic. Diktaş Soğutma.

En çok endüstriyel tip buzdolabı-dondurucu ihracatı: Frenoks İç ve Dış Tic.

En çok su soğutma grubu ve sistemleri: Eraco Soğutma, Üntes Isıtma Klima, Termotek Soğutma İklimlendirme.

En çok condensining unit, soğuk oda cihaz ve ekipmanları: IBS Dış Tic. Frigo Mekanik, Cantaş İç ve Dış Tic.

En fazla eşanjör-batarya: Karyer Isı Transfer, Friterm Termik, Gemak Genel Soğutma

En fazla split klima ihracatı: Daikin Isıtma.

En çok plastik boru ve bağlantı elemanı ihracatı: Fırat Plastik, Formül Plastik.

En çok metal boru ve bağlantı elemanı ihracatı: Konveyör Beyaz Eşya, Anadolu Bakır, MG Group.

En fazla vana ihracatı: FAF Vana, Asteknik Makine, Duyar Vana.

En çok pompa ve aksamları ihracatı: TOTOMAK Makine, SEMPA Dış Tic. TÜRBOSAN.

En çok fan ve fanlı ünite ihracatı: Franke Mutfak, Bahçıvan Havalandırma, ENEKO İthalat ve İhracat.

En çok hava temizleyici-filtre ihracatı: Mikropor Makina, MGT Filtre, ULPATEK Filtre.

En çok klima santrali, rooftop, fancoil, paket tipi klima ihracatı: Alarko Carrier, Systemair HSK, Üntes Isıtma Soğutma

En çok hava kanalı ihracatı: AFS Flexible Kanal, Işıl Mühendislik Makine

En çok izolasyon malzeme ihracatı: ODE Yalıtım, RBS Ravago, İzocam.

En çok ihracat yapan mekanik tesisat ve taahhüt firmaları: PNS Teknik Mühendislik, DEMTA Isı ve Endüstriyel, Sönmez Global Yapı ve Ticaret.