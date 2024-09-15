İŞKUR önünde uzun kuyruklar oluştu: Doktora mezunları da başvuranlar arasında

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) verilerine göre, 2 milyon 371 bin 977 kişi iş arıyor. Bu rakamın gençler, yaşlılar ve hatta üniversite mezunlarını da kapsaması dikkat çekti. İşsizlik karşısında çare arayan vatandaşlar, işbaşı eğitim programlarına akın etti.

Günlük 653 lira 93 kuruş ücret ödeniyor

Geçen yıl 48 bin kişinin başvurduğu programlara, bu yılın ilk 8 ayında 44 bin kişi daha katıldı. Katılımcılara günlük 653 lira 93 kuruş ücret ödeniyor. Katılımcılar arasında 9 bin 884 üniversite mezunu, 64 yüksek lisans mezunu ve bir doktora mezunu olması da dikkat çekti.

15-19 yaş arasında 8 bin genç programlara başvurdu

65 yaş üstü 8 kişi, 60-64 yaş arası 26 kişi, 55-59 yaş arası 104 kişi ve hatta 15-19 yaş arasında 8 bin genç de İŞKUR'un programlara başvurmuş durumda.

İşsizler en çok konfeksiyon işçisi, dikiş makinecisi, çağrı merkezi elemanı, kablo ağı bantlama elemanı olmak için başvurdu. 173 kişi ise torba ve çuval dikme işçiliğinde tecrübe kazanmak istedi. Programlar günlük 5-8 saat olmak üzere haftada en çok 45 saat ve 3-6 ay arasında sürüyor. İşkur’a işsizlik kaydı olmayanlar, 15 yaşından küçükler, emekliler, kurs alacağı yerde işverenin yakın akrabası olanlar, son bir yıl içinde sigortalı çalışanlar programlara katılamıyor. İşbaşı eğitim programlarına katılanlardan 6 bin 859’u konfeksiyon işçisi, 2 bin 957’si dikiş makinecisi, 2 bin 393’ü çağrı merkezi elemanı, 2 bin 389’u dokuma konfeksiyon makinecisi, 2 bin 117’si müşteri hizmetleri görevlisi, 1.349’u tezgahtar, 830’u hastane hizmetlisi, 536’sı kablo ağı bantlama elemanı ve 173’ü torba ve çuval dikme işçisi olmak üzere başvuru yaptı.