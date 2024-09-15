Uzungöl'de ciddi kayıp var! Araplar Karadeniz’i terk ediyor

TÜRSAB Doğu Karadeniz Bölge Başkanı Volkan Kantarcı, özellikle Körfez ülkelerinden Doğu Karadeniz’e gelen turistlerin yüksek fiyatlardan şikâyetçi olduğunu belirterek “Körfez ülkelerinden bölgeye gelen turistler başka ülkelere gidiyor.

Dünyaca ünlü turizm merkezi Uzungöl’de de bu sezon ciddi kayıplar var. Aynı şekilde Trabzon özelinde de var. Bu yıl özellikle beş yıldızlı, dört yıldızlı otellerin ortalamaları yoğun zamanda bile yüzde 60’ın üzerine çıkamadı. En azından yüzde 70’leri bulması gerekiyordu” dedi.

Pahalılık karşısında başka ülkelere gidiyorlar

Türkiye’nin kış döneminde 6 Orta Doğu ülkesine vize uygulamasını kaldırdığını belirten Kantarcı “Biz vizeyi kaldırdıktan 15 gün sonra İngiltere 4 tane Orta Doğu ülkesine kaldırdı. Bir ay geçmedi Bosna Hersek kaldırdı. Bugün Rusya birçok ülkeye vize uygulamıyor. Soçi’ye bile direkt uçuşlar başlamış durumda. Azerbaycan, Bakü’ye yönelik kayışlar var. Orta Doğu’daki aileler üç, dört, beş defa geliyorlar bazıları yatırım yapıyor. Ticaret yapanlar ortaklık yapanlar var. Ancak belli bir zamandan sonra kendi hesaplarına göre bir pahalılık söz konusu ise ya da ziyaret etmiş oldukları ülkede kendilerince bazı problemler yaşamışlarsa birkaç yıllığına da olsa başka bir ülkeye gidebilmeleri normal.