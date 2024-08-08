İSO Türkiye İhracat İklimi Endeksi'nde iyileşmenin etkileri görüldü

İstanbul Sanayi Odası Türkiye İmalat Sektörü İhracat İklimi Endeksi, ihracat ikliminin üst üste yedinci kez aylık bazda güçlendiğine işaret etti. Haziran ayındaki 51,6 seviyesine göre gerileme kaydeden endeks, ihracat talebi koşullarındaki iyileşmenin ocak ayından bu yana en düşük oranda gerçekleştiğini gösterdi.

İhracat talebi koşullarında ılımlı iyileşme kaydedilirken, ABD, temmuz ayında da talebin iyileşmesinde belirleyici pazarlardan biri olmayı sürdürdü. BAE’de ekonomik büyüme Eylül 2021’den bu yana en düşük hızda olmasına rağmen temmuz ayında yine yüksek gerçekleşti. Avrupa’da ekonomik büyüme üçüncü çeyrek başında karmaşık bir görünüm sergilerken, Rusya’da ise üretimin 17 aydır ilk kez daraldığı haziran ayının ardından temmuzda yeniden büyüme gerçekleştiği görüldü.

Türkiye imalat sektörünün ana ihracat pazarlarındaki faaliyet koşullarını ölçen İstanbul Sanayi Odası (İSO) Türkiye İmalat Sektörü İhracat İklimi Endeksi’nin, Temmuz 2024 dönemi sonuçları açıklandı. Endekste eşik değer olan 50,0’nin üzerinde ölçülen tüm rakamlar ihracat ikliminde iyileşmeye, 50,0’nin altındaki değerler ise bozulmaya işaret ediyor. Temmuz’da 50,8 olarak gerçekleşen İstanbul Sanayi Odası Türkiye İmalat Sektörü İhracat İklimi Endeksi, ihracat ikliminin üst üste yedinci kez aylık bazda güçlendiğini gösterdi. Bununla birlikte haziran ayındaki 51,6 seviyesine göre gerileme kaydeden endeks, ihracat talebi koşullarındaki iyileşmenin ocak ayından bu yana en düşük oranda gerçekleştiğini gösterdi.

Suudi Arabistan ve Kuveyt’te üretim arttı

ABD, temmuz ayında da talebin iyileşmesinde belirleyici pazarlardan biri olmayı sürdürdü. Üretim artışı, haziranda görülen 26 aylık rekor seviyeye kıyasla hafifçe yavaşlamakla birlikte güçlü seyretti. BAE’de ekonomik büyüme Eylül 2021'den bu yana en düşük hızda olmasına rağmen temmuz ayında yine yüksek gerçekleşti. Orta Doğu’nun diğer bölgelerine bakıldığında, Suudi Arabistan ve Kuveyt’te üretim artarken Mısır ve Lübnan’da daralma gözlendi. Avrupa’da ise ekonomik büyüme üçüncü çeyrek başında karmaşık bir görünüm sergiledi. Türk imalatçıların üçüncü en büyük ihracat pazarı olan Birleşik Krallık’ta üretim güçlü bir şekilde ve bir önceki aya kıyasla daha yüksek hızda artış kaydetti.

Euro Bölgesinde olumsuz tablo

Euro Bölgesi’nde ise biraz daha olumsuz bir tablo ortaya çıktı. Türkiye’nin imalat sanayi ihracat pazarının yaklaşık yüzde 8’ini oluşturan Almanya’da iktisadi faaliyet üst üste ikinci ay gerilerken, daralmanın hız kazanması da dikkat çekti. Fransa, İtalya ve Hollanda’da da üretim düşüş gösterdi. İspanya’da ekonomik aktivitenin güçlü bir şekilde artması ise anketin görece olumlu gelişmesi olarak öne çıktı. Orta Avrupa’da, imalat sektörü zorlu koşullarla karşılaşmaya devam etti. Çek Cumhuriyeti, Polonya ve Romanya’da üretim, temmuz ayında düşüş kaydetti. Rusya’da ise üretimin 17 aydır ilk kez daraldığı haziran ayının ardından, temmuz ayında yeniden büyüme gerçekleşti. Temmuzda, anket kapsamında takip edilen ekonomiler içerisinde en hızlı üretim artışı kaydeden ülke, büyümenin güçlü seyrini koruduğu Hindistan oldu. Diğer uçta ise, yaşanan protestolar ve siyasi istikrarsızlık nedeniyle ekonomik aktivitenin ciddi şekilde sekteye uğradığı Kenya yer aldı. Söz konusu gelişmeler bu ülkede sert bir küçülmeye yol açtı.

İstanbul Sanayi Odası Türkiye İhracat İklimi Endeksi hakkında değerlendirmede bulunan S&P Global Market Intelligence Ekonomi Direktörü Andrew Harker, şunları söyledi: “Temmuz ayında ihracat ikliminin genel olarak iyileşmeyi sürdürmesine rağmen, bu görünüm, Türk imalatçılarının bazı önemli ihracat pazarlarında yaşanan trend ayrışmalarını maskeliyor. Firmalar şimdilik ABD, Birleşik Krallık ve BAE pazarlarına yönelik satışlara odaklanmayı değerlendirebilirler; zira bu ülkelerde talep koşulları güçlü bir şekilde iyileşiyor. Buna karşılık, istikrarlı bir gelişmenin olmadığı Euro Bölgesi’nde bazı ekonomiler son birkaç ay içerisinde daralma bölgesine geri dönmüş durumda.”