İspanya'da ilaç tedarik sorunu büyüyor

İspanyol eczaneleri 2022'de 403 ilaca erişiminde sıkıntı yaşarken, sinir (yüzde 20), kalp (yüzde 19), sindirim sistemi (yüzde 14), solunum (yüzde 13) ve kas (yüzde 9) hastalarının kullandığı ilaçların genel sorunun 4'te 3'ünü teşkil ettiği açıklandı.

Merkezi Madrid'de bulunan İspanya Eczacılar Odası Genel Konseyi, ülkedeki yaklaşık 22 bin eczaneden 10 bin kadarının ilaç tedarik merkezi olduğunu, tüm Avrupa'da salgın öncesinde başlayan ilaç sıkıntısının her geçen yıl daha da artarak şu anda ciddi boyuta ulaştığını bildirdi.

Konsey yayımladığı raporda, eczanelerin geçen yıl 403 ilaca ulaşımda sorun yaşadığını, bir yıl öncesine göre 2022'de ilaç sıkıntısının yüzde 150 arttığını ve tedarikin normalden fazla süreyle, 4-5 haftaya kadar uzadığını vurguladı.

İspanya Eczacılar Odası Genel Konseyi Direktörü Antonio Blanes Jimenez, "Sadece bugünün sorunu olmayan ilaç sıkıntısı bizi çok etkileyen ve büyüyen bir sorun. 2019 ilaç tedarikinde en zorlu yıldı. Daha sonra COVID-19 döneminde oldukça azalmıştı ama 2022'de tekrardan yükselişe geçti." dedi.

İlaç sorununda İspanya'nın Avrupa'nın geri kalan ülkelerinden farklı bir yerde olmadığını, krizin altında farklı faktörler olduğunu ifade eden Blanes, "Çin, Hindistan gibi ilaç üretiminin belli ülkelerde yoğunlaşması, Rusya-Ukrayna savaşının Avrupa'da neden olduğu ürün ve malzeme eksikliği, talebin fazla olduğu solunum sorunu gibi belli başlı hastalıklarda üretimin yoğunlaşması ya da Avrupa'nın geri kalanına göre İspanya'da ilaç fiyatlarının daha düşük olması başlıca sebepler arasında sıralanabilir" değerlendirmesini yaptı.

Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütünün (OECD) verilerine göre, ekonomisi en gelişmiş 34 ülke arasında İspanya, kişi başına en fazla eczanenin olduğu ülke konumunda bulunuyor.

OECD raporlarında her 100 bin kişiye ortalama 25 eczane düşerken, İspanya'da bu sayı 47 olarak belirtiliyor.