Issam Latif: “ABD’nin merkezine ‘ihracat kampı’ kuracağız”

İmam GÜNEŞ - İSTANBUL



Geçen yıl 3 trilyon dolara yakın ithalat gerçekleştiren ABD, Türkiye ihracatı için büyük potansiyel oluşturuyor. Türkiye, TÜİK verilerine göre geçen yıl yaklaşık 15 milyar dolar ihracat yaptığı ABD’nin ithalatında yüzde 0,5’lik pay alıyor. Türkiye’nin küresel ihracattan aldığı pay ise yüzde 1 civarında. ABD’den aldığı payı artırmak isteyen ve küresel ortalamayı yakalamak isteyen ihracatçılar, bu pazardaki heyet ve fuar organizasyonlarına katılımlarını yoğunlaştırdı. Bu gelişmelerin yanı sıra, ABD merkezli Expoleader USA Tradeshow şirketi de, Türk firmalarının kendi ürünlerini tanıtmaları için New Jersey’de Türk İhraç Ürünleri Fuarı düzenlemeye karar verdi. 14-17 Eylül 2023 tarihinde düzenlenmesi planlanan fuar, özellikle mobilya ve aksesuarları, ev tekstili ve halı, zücaciye ve mutfak malzemeleri ile sağlık turizmi olmak üzere dört sektörü kapsayacak.

Türkiye, Çin ürünlerinin yeri alabilir

Türkiye’nin dünya ticaretinden aldığı pay oranında ABD’den de aynı payı alsa ihracatının 25 milyar doları aşabileceğini söyleyen Expoleader USA CEO’su Issam Latif, bu durumun bir kayıp değil fırsat olduğunu dile getirdi. Bu nedenle New Jersey eyaletinde fuar düzenlemeye karar verdiklerini ifade eden Latif, şu bilgileri verdi: “Burası 10 eyalete de çok yakın, hub noktası gibi. 100 milyon kişiye hitap ediyor. Ticaretin kalbi burada atıyor. ABD pazarı kalitesiz Çin ürünlerinden bıktı. Daha kaliteli ürünler istiyor. Türk markalarının bunu sağlayabileceğine inanıyoruz. Sadece bir fırsat lazım. Biz de o fırsatı sağlamak istiyoruz. New Jersey’den sonra diğer eyaletlerde de bu organizasyonu yapmayı planlıyoruz. 4 sektörde sadece Türk firmaları yer alacak. Her bir sektöre farklı alanlar tahsis edilecek. ABD’de ticaret yapmak başka ülkelere de ihracat yapmak demek. Amerika kıtasındaki diğer ülkeler de potansiyel alıcı. Bu fuarda başarısız olma şansımız yok.”

25 ülkeden alıcının Türk ürünleri için gelmesi bekleniyor

Turkish Product Expo yani TURKPEXNJ23 ismini taşıyacak organizasyonun, New Jersey Edison’da 15 bin metrekare brüt, 5 bin 600 metrekare net alana sahip NJ Convention and Exhibition Center’da düzenleneceğini kaydeden Latif, fuarın ziyaretçi organizasyonunu 25 yıllık sektör deneyimine sahip MacExpos’un yapacağını kaydetti.

MacExpos’un, geniş bir katılım olması için çalışma alanını şimdiden genişlettiği bilgisini veren Latif, şöyle devam etti: “Ziyaretçiler, sadece ABD’deki alıcılarla sınırlı tutulmayacak. Aynı zamanda Kanada, Orta Amerika ve Güney Amerika ülkelerini kapsayan yaklaşık 25 ülkeden ziyaretçi gelmesi için de geniş bir tanıtım kampanyası düzenleniyor. Bu ülkelerdeki büyük toptancıları ve potansiyel B2B ziyaretçilerini fuara davet eden MacExpos, cazibeyi artırmak için de çeşitli kampanyalar koordine ediyor. Türkiye’nin son yıllarda bütün dünya tarafından dikkat çeken sektörü sağlık turizminin cazibesi de promosyon hizmetlerine eklendi. Öyle ki; organizasyon kapsamında ziyaretçilerin bir kısmına da sağlık turizmi hizmeti ikram edilecek.”