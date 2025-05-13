İstanbul Barometresi: Halkın ekonomiK beklentisi zayıf, stres seviyesi yüksek

İstanbul Planlama Ajansı’nın her ay düzenli olarak yaptığı İstanbul Barometresi araştırmasının Nisan 2025 sonuçları açıklandı. 22-29 Nisan tarihleri arasında 752 İstanbullu ile gerçekleştirilen anket çalışmasında, katılımcıların ev içi gündemlerinden Türkiye ve İstanbul'a dair görüşlerine, duygu durumlarından gelecek beklentilerine kadar birçok başlık incelendi.

Evlerin iç gündeminde ağırlıklı olarak siyaset konuşuldu

Nisan ayında İstanbul’daki evlerin iç gündemi ağırlıklı olarak siyasiydi. Katılımcıların yüzde 33,5’i evlerinde en çok İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun tutukluluğunun devamı ve bu süreçle bağlantılı olarak protestolara katılan öğrencilerin tutuklanmasının konuşulduğunu belirtti. Ekonomik sorunlar yüzde 22,9’luk oranla ikinci sırada yer aldı. Üçüncü sırada ise yüzde 19,9 ile 23 Nisan günü gerçekleşen deprem öne çıktı.

İstanbul özelindeki gündem 23 Nisan depremi oldu

İstanbul özelindeki gündem ise yüzde 40 oranında 23 Nisan’da meydana gelen depremle şekillendi. Ekrem İmamoğlu’nun tutukluluğu ve öğrencilerin yargılanması yüzde 36,7 ile ikinci sırada yer alırken, yüzde 15,1’lik bir kesim Kanal İstanbul Projesi kapsamında Sazlıdere Barajı çevresinde başlatılan konut inşaatlarını İstanbul’un en önemli gündem maddesi olarak gösterdi.

İmamoğlu'nun tutukluluğu Türkiye'nin en önemli gündemi oldu

Nisan ayının Türkiye gündemi de İstanbul’a benzer bir tablo ortaya koydu. Katılımcıların yüzde 62’si İmamoğlu’nun tutukluluğunun sürmesi ve öğrencilerin yargılanmasını Türkiye’nin en önemli gündemi olarak değerlendirdi. Bunu yüzde 7,9 ile ABD’nin dünya ülkelerine uyguladığı gümrük vergileri ve yüzde 5,5 ile ekonomik boykotlar izledi.

Deprem endişesi

23 Nisan’daki depremin ardından katılımcıların yüzde 79,2’si olası büyük İstanbul Depremi konusunda kendileri ve aileleri hakkında endişe duyduklarını ifade etti. Resmi toplanma alanlarının yerini bildiğini söyleyenlerin oranı yüzde 55,9’da kalırken, yüzde 44,1’lik bir kesim böyle bir bilgiye sahip olmadığını belirtti. Ayrıca, katılımcıların yüzde 81,1’i maddi imkanları el verdiği takdirde depreme dayanıklı daha güvenli bir konuta taşınmak istediklerini ifade etti.

Ekonomik beklenti

Katılımcıların yalnızca yüzde 19,2’si Türkiye ekonomisinin yakın gelecekte iyileşeceğine inanıyor. Kendi ekonomik durumunun iyileşeceğini düşünenlerin oranı ise yüzde 22,7’de kaldı. İş arayan ya da öğrenci olan katılımcıların yüzde 35,3’ü yakın zamanda iş bulabileceğini düşünürken, yüzde 36,8’i bunun mümkün olmadığını belirtti. Kararsız olanların oranı ise yüzde 27,9 olarak ölçüldü.

Spor alışkanlıkları

İstanbulluların yüzde 24,8’i Nisan ayında düzenli olarak spor yaptığını belirtti. Spor yapan katılımcılar haftada ortalama 4 saat 20 dakika sporla meşgul olduklarını ifade etti. En sık tercih edilen aktiviteler arasında yüzde 45,2 ile tempolu yürüyüş başı çekerken, bunu yüzde 25,8 ile fitness ve yüzde 11,7 ile koşu takip etti.

Mutluluk seviyesi ise 4,3 olarak belirlendi

Katılımcıların duygusal durumları da dikkat çekici bulgular sundu. İstanbul’da yaşayan bireylerin ortalama stres seviyesi 7,5, kaygı seviyesi 7,5, yaşam memnuniyeti 4,1 ve mutluluk seviyesi ise 4,3 olarak belirlendi. Bu veriler, kentin ruh hali açısından da ciddi bir baskı altında olduğunu gösteriyor.

İstanbul Barometresi Nisan 2025 verileri, hem bireysel hem toplumsal düzeyde ciddi kaygılar, ekonomik sıkıntılar ve siyasi gündemin yoğun baskısını gözler önüne seriyor. Deprem riski, işsizlik ve adalet sistemine yönelik algılar, İstanbulluların gündeminde ilk sıralarda yer alıyor. Stres seviyesi ise yüksek; buna karşın mutluluk ve yaşam memnuniyeti oldukça düşük düzeyde seyrediyor.