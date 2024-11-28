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İstanbul Eczacılar Kooperatifi 35. yılını kutluyor

Hacim olarak Türkiye’nin en büyük şirketleri arasında bulunan İstanbul Eczacılar Kooperatifi (İSKOOP) 35. kuruluş yıldönümü Ankara’daki etkinlikle kutlandı. Etkinlikte, Şair, Yazar Sunay Akın, Eczacılık ve sağlık temalı bir gösteri sergiledi.

Haber Merkezi
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İstanbul Eczacılar Kooperatifi 35. yılını kutluyor
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Mehmet KAYA / ANKARA

Etkinliğin açılışında Konuşan İSKOOP Yönetim Kurulu Başkanı Sait Yücel, 70’li yıllarda ilaç sektöründe yaşanan kaos ve keyfi uygulamaların engellenmesi için kooperatifleşmenin başladığını belirterek, İSKOOP ve diğer eczacı kooperatifleriyle birlikte ilaca erişimin sağlıklı hale getirildiğini belirtti.

Halen ilaç temininde İstanbul dışında Bursa ve Güney kooperatifleri olmak üzere 3 kooperatif bulunduğunu belirten Yücel, üç kooperatifin ilaç temininin yüzde 25’ini gerçekleştirdiğini, Türkiye’nin yüzde 95’ine de erişim sağlandığını belirtti. İSKOOP’un ise 27 ilde, 9 bin eczacı ortakla çalıştığını kaydeden Yücel, kooperatifler olarak Türkiye’nin tamamına erişim sağlamak istediklerini vurguladı.

Etkinliğe katılan Türk Eczacıları Birliği Başkanı Arman Üney de ilaçların halka eriştirilmesinde bağımsız eczane modeli yerine, zincir eczaneler oluşması riskinin arttığını, sermaye yoğun yapıların bu alanı açmak için çalıştığını belirterek, buna ilave olarak, internet satışı gibi her türlü alanın sömürülerek baskı oluşturulmaya çalışıldığını kaydetti. Üney, eczacı örgütlenmelerinin ve dayanışmasının bunu engellemek yönündeki en önemli yapılardan biri olduğunu vurguladı.
Etkinlikte, Sunay Akın “İşte O Dayanışma 35 Yaşında” başlığını verdiği eczacılık ve sağlık temalı gösterisini sergiledi.

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