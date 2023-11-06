İstanbulkart’ta iade dönemi başlıyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), İstanbul’da toplu ulaşım ve alışverişlerde kullanılan İstanbulkart için iade kampanyasını duyurdu. 1-30 Kasım 2023 tarihleri arasında cumartesi ve pazar günleri toplu taşıma araçlarında ilk (QR) karekod geçişlerinde yüzde 10 bakiye iade edilecek.

Koşullar ise şöyle belirtildi:

* Kampanya başlangıç tarihi itibarıyla Cumartesi ve Pazar günleri İstanbulkart Mobil üzerinden yapılan ilk QR kod ile geçiş ücretinin %10’u dijital İstanbulkart’a iade edilecektir.

* Bir kullanıcı aynı hafta sonu hem Cumartesi günü hem de Pazar günü ilk QR geçişi için ödül alabilecektir. Aynı kullanıcı Kasım ayı boyunca kampanyadan aynı koşullarda faydalanabilecektir.

* Ulaşımda Metrobüs ve Marmaray kullanımlarında geçiş tutarından iade tutarı düşüldükten sonra kalan tutar üzerinden ödüllendirme hesaplanır.

* Ücretsiz kart hariç tüm ulaşım araçlarında QR ile geçiş yapabilir.

* Kazanılan ödülün nakit karşılığı talep edilemez.

* Kampanyadan faydalanabilmek için kampanyaya katılmadan önce açık rıza tercihlerinin açık olması ve en az bir ticari elektronik ileti izninin verilmiş olması gereklidir.

* Açık rıza ve ticari elektronik ileti izinleri İstanbulkart Mobil’den ya da https://bireysel.istanbulkart.istanbul adresinde profil sayfasından düzenlenebilir.

* Sistemsel gecikmelerden kaynaklı ödül TL yüklemelerinde oluşabilecek aksaklıklarda BELBİM AŞ müşteri memnuniyeti kapsamında TL ödül yüklemesini en kısa sürede gerçekleştirecektir.

* Ödüllendirme bilgisi İstanbulkart Mobil kullanıcılarına push bildirimi ya da SMS olarak yapılacaktır.