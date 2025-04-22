İstanbul'un 1 milyon 220 bin yeni konuta ihtiyacı var

İstanbul’da son zamanlarda hane yapıları ve demografik dinamiklerde önemli değişiklikler yaşanırken, evler de giderek küçülüyor. Bu değişim, önümüzdeki yıllarda 1+0 ve 1+1 tarzı dairelere olan talebin artacağına işaret ediyor.

Konut-DER tarafından İstanbul’un konut ihtiyacına yönelik yayınlanan son rapora göre, önümüzdeki 10 yıl içinde İstanbul’a 1 milyon 220 bin yeni konut yapılması gerekecek. Bu, her yıl yaklaşık 122 bin yeni konutun inşa edilmesi anlamına geliyor. Ayrıca, göç hareketleri kapsamında 127 bin evin boşalması bekleniyor ve bu durum, konut ihtiyacının bir kısmının karşılanmasına yardımcı olacak.

Raporda öne çıkan bir diğer önemli detay, İstanbul nüfusunun giderek yaşlanması. İstanbul'un konut ihtiyacını etkileyen en önemli faktörlerden biri ise göç hareketleri. 2023 yılında İstanbul, toplamda 336 bin kişilik bir net göç kaybı yaşadı. 2025’te ise 20 bin kişilik bir kayıp daha yaşanabileceği belirtiliyor. Gelecek 10 yıl içinde ise İstanbul’un 136 bin göç alması, 109 bin kişinin ise şehri terk etmesi öngörülüyor.

Tek kişilik yaşamlar

Rapordan yansıyan verileri yorumlayan KONUTDER Yönetim Kurulu Başkanı Ramadan Kumova, İstanbul'a ilişkin yakın gelecekteki olasılıkları şöyle anlattı:

"Son beş yıl içinde göç hareketlerinde pandemi ve ekonomik faktörler nedeniyle hızlı değişimler gözlemlendi. Ancak, önümüzdeki 10 yıl içinde daha dengeli bir göç trendine dönüşmesini bekliyoruz. Tek kişilik hanelerin oranı yüzde 17,1’den yüzde 21’e çıkarken, bekar birey oranı da yüzde 42’den 44’e yükseldi."

Kumova ayrıca evlenmelerin azalıp, boşanmaların arttığını bu değişimin de konutları etkilediğini söyledi. İstanbul’daki ikametgâhını değiştirmeyen üniversite öğrencileri için yıllık 3 bin 300 konuta ihtiyaç olacağını anlatırken, "Turizm amaçlı talep yıllık 4 bin 800, yabancı yatırımcılara yönelik yıllık 4 bin 200, ikinci ev sahipliğinde ise yıllık 3 bin konuta ihtiyaç duyuluyor" şeklinde konuştu.

Döviz etkisi

Emlak firması yetkilisi Şerif Varlı ise ekonomik dalgalanmaların emlak yatırımlarına etkisini değerlendirdi. Türkiye’de gayrimenkul yatırımlarının geleneksel olarak dövize karşı bir koruma aracı olarak görüldüğünü belirten Varlı, “Geçmişten bugüne konut her zaman yatırımcısını sevindirmiştir. Dövizdeki belirsizlikler ve faiz oranlarındaki artış kısa vadede talebi baskılasa da bu durumun geçici olduğunu düşünüyorum. Faizlerin makul seviyelere gerilemesiyle konut yeniden en çok tercih edilen yatırım aracı olacaktır” ifadelerini kullandı.

Yatırımcı ne yapmalı?

Varlı, Türkiye konut piyasasında döviz bazında fiyatların stabil seyrettiğini ancak kiraların döviz bazında yükseldiğini de belirtirken şunları söyledi: belirtti. “Bu gelişme, gayrimenkul yatırımcıları için kira dönüş oranlarını artırıyor. Yani yatırım yapan kişi için bu olumlu bir tablo. İstanbul ve Antalya gibi şehirler yabancı yatırımcılar için hâlâ cazibesini koruyor."

Rakamlar ne diyor?

Haber Global'den Sibel Gülersöyler'in derlediği habere göre, İstanbul'da 2023'den bugüne tersine göç rakamlarındaki artış eğrisi dikkatlerden kaçmıyor. yılında İstanbul, 2023'de net 168 bin 623 kişilik göç kaybı yaşarken, bu oran son yıllarda en yüksek net göç kaybı olarak kaydedildi.

​2025'te ise net göç kaybının 20 bin kişiye düşmesi bekleniyor. 2025–2034 döneminde ise İstanbul'un toplamda 109 bin kişi göç alacağı tahmin ediliyor. ​Öte yandan kentteki nüfus yaşlanıyor. Günümüzde 50 yaş üzeri nüfus oranı yüzde 25 olarak duyurulurken, bu oranın 2034 yılında yüzde 33'e çıkması bekleniyor.