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Bakan Bolat, Japonya'ya resmi ziyaret gerçekleştirecek

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, 23-24 Nisan 2025 tarihlerinde Japonya'ya resmi ve özel sektör karma heyetle ziyaret gerçekleştirecek.

Haber Merkezi
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Bakan Bolat, Japonya'ya resmi ziyaret gerçekleştirecek
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Ticaret Bakanı Ömer Bolat, ziyaretin ilk gününde EXPO 2025 Osaka kapsamında Türkiye Pavilyonu'nun resmi açılış törenine katılacak ve uluslararası kamuoyuna Türkiye'nin kültürel ve teknolojik vizyonunu tanıtacak.

Aynı gün, EXPO yönetimi ile temaslar ve diğer ülke pavilyonlarını da ziyaret edecek.

Bolat, ziyaretin ikinci günü Tokyo'da, Japonya Ticaret Bakanı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı ve Japon Tarım Bakanı ile ayrı ayrı ikili görüşmeler gerçekleştirecek, ayrıca Türk ve Japon iş dünyasının önde gelen isimlerini bir araya getiren Türkiye-Japonya CEO Yuvarlak Masa Toplantısı'na katılacak.

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