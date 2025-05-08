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Ordu’nun 34 bin 800 dekar atıl arazileri tarıma kazandırıldı

Ordu Büyükşehir Belediyesi’nin alım garantili ürünlerinden biri olan karabuğday, Ordu topraklarını sevdi. Üreticiler Büyükşehir Belediyesi’nin hem karabuğday tohumu hem de makine desteğini alarak atıl arazilerini tarıma kazandırırken, tarıma açılan atıl arazi miktarı ise 34 bin 800 dekara yükseldi.

Haber Merkezi
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Ordu’nun 34 bin 800 dekar atıl arazileri tarıma kazandırıldı
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Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler’in ‘kendi kendine yeten şehir’ sloganıyla atıl tarım arazilerini tarıma kazandırmak, kırsal kesimdeki üreticilerin gelir kaynaklarının arttırmasını sağlamak, ürün çeşitliliğini desteklemek ve birim alandan daha fazla gelir elde edilmesi amacıyla başlattığı tarım yatırımları giderek büyüyor.

Geçen yıl Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde Ordu’da ilk kez hem üreticilere alternatif bir gelir kaynağı oluşturmak hem de iç piyasadaki üretime katkı vermek amacıyla deneme amaçlı karabuğday ekimi yapıldı. Büyükşehir Belediyesi’nin alım garantili ürünlerinden biri olan karabuğday Ordu topraklarına uyum sağlarken verimiyle de üreticilerin yüzünü güldürdü.

Bu yıl karabuğdayın üretim alanı 545 dekar olacak

Geçen yıl üreticilerin karabuğday üretiminden memnun kalması ile bu yılda karabuğdaya ilgi arttı. Mesudiye ilçesinde birçok üretici Büyükşehir Belediyesi’nin tohum desteğinden yararlanarak atıl arazilerine karabuğday ekmeye başladı. Karabuğdayın çiçekli bir bitki olması ve arıcılık içinde fayda sağlaması sebebiyle arıcılık ile uğraşan üreticilerde topraklarına karabuğday ekimi gerçekleştirirken bu yıl karabuğdayın üretim alanı 545 dekar olacak. Öte yandan Ordu Büyükşehir Belediyesi bünyesinde kurulan Tarım Makineleri Parkı’nda üreticilerin işini kolaylaştırdı. Üreticiler ekimlerini bu makineleri kullanarak iş gücü maliyetini düşürerek geniş alanlarda üretim yapma fırsatı yakaladı. Başkan Güler’in bu alanda yaptığı desteklerle 2019 yılından bu yana tarıma açılan atıl arazi miktarı ise 34 bin 800 dekara ulaştı.

Mesudiye ilçesinde tarım, hayvancılık ve arıcılık ile uğraşan ve bu yıl karabuğday ekimi gerçekleştiren üreticiler, Büyükşehir Belediyesi’nin tohum ve tarım makineleri desteğinden oldukça memnun kaldıklarını belirttiler. Özellikle karabuğdayın arılar içinde önemli bir ürün olduğunu öğrendiklerini aktaran üreticiler, bu anlamda da kendilerine önemli katkıları olacağını ifade ettiler.

Öte yandan üreticilere alım garantisi verilerek dağıtılan tohumlardan hasat edilen ürünler ise birçok tarımsal projede olduğu gibi yine Büyükşehir Belediyesi tarafından alınacak.

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