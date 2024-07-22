İşte bir kase aşurenin maliyeti

Muharrem ayıyla birlikte aşure telaşı başladı ancak bolluk ve bereketin simgesi aşure de enflasyondan nasibini aldı. Gıda fiyatlarındaki önlenemeyen artış aşurenin de maliyetini yükseltti. Sözcü Gazetesi'nde yer alan habere göre Geçen yıl 242 liraya mal edilen bir tencere aşurenin maliyeti bu yıl 330 liraya kadar çıktı. Porsiyon başı maliyet ise 27.5 lira oldu. Geçen yıl 20 liraya mal olan bir kase aşuredeki fiyat artışı yaklaşık yüzde 36’yı aştı.

1 kase 27.5 lira

12 kişilik klasik bir aşure için 300 gram buğday, 165 gram nohut, 270 gram kuru fasulye, 20 gram pirinç, 400 gram toz şeker, 120 gram kuru incir, 120 gram kuru üzüm, 120 gram kuru kayısı, 80 gram fındık içi, 10 gram karanfil ve 300 mililitre süt gerekiyor. Bu malzemelerden bazıları tarifteki gramajlarla alınabilirken, bazıları ise paket yani kilogram olarak alınabiliyor.

Yaygın bir zincir marketten aşure malzemeleri için yapılan alışverişe ödenen para 550 lirayı bulabiliyor. Gramajlarına göre maliyet hesabı yapıldığında ise 12 kişilik aşuren tenceresi 330.53 TL’ye kaynıyor. Böylelikle bir kase aşurenin maliyeti de 27.5 liraya denk geliyor. 12 kaselik aşure geçen yıl yaklaşık 242.65 liraya, bir kase aşure ise 20.2 liraya mal oluyordu. Böylece 1 yılda aşurenin maliyetindeki artış yaklaşık yüzde 36.4 oldu.