İşte ekonomistlerin ocak ayı enflasyon beklentisi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 3 Şubat Pazartesi günü ocak ayı enflasyon verilerini açıklayacak. Foreks Haber'in 19 ekonomist ile düzenlediği ankete göre, ocak ayı yıllık Tüketici Fiyat Endeksi'nde (TÜFE) verisi için medyan tahmin, yüzde 41,16, ortalama tahmin ise, yüzde 41,19 artışa işaret etti. Ekonomistlerin ocak ayı Tüketici Fiyat Endeksi'nde aylık medyan tahmin ise, yüzde 4,33, ortalama tahmin yüzde 4,34 artış yönünde gerçekleşti.

TÜFE'de aylık en yüksek ve en düşük artış beklentileri sırasıyla yüzde 4,65 ve yüzde 3,90 şeklinde oluşurken, yıllık tahminler ise yüzde 41,60 ila yüzde 40,59 bandında oluştu.

AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistlerin ocak ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması ise, yüzde 4,29 oldu. Ekonomistlerin ocak ayı için enflasyon beklentileri yüzde 3,75 ile yüzde 5 aralığında yer aldı.

Ekonomistlerin ocak ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına göre (yüzde 4,29), bir önceki ay yüzde 44,38 olan yıllık enflasyonun yüzde 41,11'e ineceği öngörülüyor.

Aralık ayı TÜFE verisi, aylık yüzde 1,63 artış beklenirken, yüzde 1,03 olarak açıklanmış ve yıllık enflasyon yüzde 44,38 seviyesinde gerçekleşmişti. Öte yandan, ekonomistlerin 2025 sonu enflasyon beklentisi ocak ayı itibarıyla yüzde 27,58 oldu.