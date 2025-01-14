İşte en düşük emekli aylığı ve asgari ücret desteğinin devlete maliyeti

Canan SAKARYA (ANKARA)

2025 yılında işveren sağlanacak asgari ücret desteğinin 700 TL’den 1000 TL’ye çıkarılması ile oluşacak yıllık maliyet 63.13 milyar lira olarak hesaplandı. En düşük emekli aylığının 12 bin 500 TL’den, 14 bin 469 TL’ye çıkarılmasının maliyeti ise, yaklaşık 47.7 milyar TL olarak öngörülüyor.

Meclis Plan Bütçe Komisyonu yarın en düşük emekli aylığının 14 bin 469 TL’ye çıkarılması ve işverene 2025 yılında 1000 TL asgari ücret desteği verilmesine ilişkin düzenlemelerin yer aldığı kanun teklifini görüşecek. Yapılan etki analizine göre, asgari ücret desteği 2025 yılında sigortalı başına günlük 33.33 TL, aylık 1000 TL olarak uygulanacak. İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanacak desteğin maliyeti aylık 5.26 milyar TL, yıllık maliyeti ise 63.13 milyar TL olarak hesaplandı.

2024 yılının ilk 9 ayında asgari ücret desteğinden aylık ortalama 1 milyon 469 bin 965 işyeri yararlandı ve toplam 38.12 milyar TL destek sağlandı. Uygulamanın hayata geçirildiği 2016 yılından günümüze kadar ise toplam 123.55 milyar TL destek sağlandı.

En düşük emekli aylığındaki artışın maliyeti 47.7 milyar TL

12 bin 500 lira olan en düşük emekli aylığının 2025 Ocak ödeme dönemi itibariyle 14 bin 469 TL’ye çıkarılmasının yıllık maliyeti ise yaklaşık 47.7 milyar lira olarak öngörülüyor. En düşük emekli aylığı ödeme tutarının 14 bin 469 TL’ye çıkarılması ile aylıkları bu tutara yükseltilerek ödenecek kişi sayısı ise 3.87 milyon olacak.