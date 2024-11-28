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İşte o sahte 100 dolar! Sadece Güneydoğu sınırından değil Bulgaristan sınırından da girmiş

Sahte dolar krizi büyüyor. Gerçeğinden makinelerin bile ayırt edemediği 100 dolarlık bir banknot İstanbul Bakırköy'de bir döviz bürosunda bozdurulmaya çalışıldı.  Bu arada sahte banknotların sadece Güneydoğu sınırından değil Bulgaristan sınırından da ülkeye giriş yaptığı ortaya çıktı.

Haber Merkezi
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İşte o sahte 100 dolar! Sadece Güneydoğu sınırından değil Bulgaristan sınırından da girmiş
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Türkiye sahte dolar krizini konuşuyor. Pek çok banka ve döviz bürosu 50 ve 100 dolarlık banknotları kabul etmese de gerçeğinden makinelerin bile ayırt edemediği sahte dolarlar piyasada dönmeye devam ediyor.

Son olarak Bakırköy'de bir döviz bürosuna getirilen sahte 100 dolarlık bir banknot, makineler tarafından tespit edilemedi. Ancak döviz bürosundaki çalışanların tecrübesi sayesinde elle yapılan inceleme sonucu banknotun sahte olduğu ortaya çıktı.

Ele geçirilen 100 dolarlık sahte banknotun görüntüsünü Habertürk yayınladı.

Sahte banknotu getiren kişinin düşük miktarda bir para bozdurmaya çalışması sebebiyle kendisinin de mağdur olduğu tahmin ediliyor.

Sadece Güneydoğu sınırından değil Bulgaristan'dan da ülkeye giriş yapmış

Kaynaklar Habertürk'e toplam değerinin milyar doları aştığı düşünülen sahte dolarların ilk olarak Güneydoğu sınırından Türkiye'ye giriş yaptığının düşünüldüğünü belirtmişti ancak son günlerde ele geçirilen dolarların bir kısmının da Bulgaristan'dan ülkeye sokulduğu tahmin ediliyor. Sahte dolarlar tek bir noktada değil pek çok farklı noktadan ülkeye sokulmuş.

Irak'ta yazılımlar güncellendi

Bu arada gerçeğinden ayırt edilmeyen sahte dolarlar Türkiye'ye sokulup yayılmadan önce Irak'ta da benzer bir olay yaşanmış. Irak'ta da benzer bir skandalın patlak vermesiyle para sayma makineleri üreticiler tarafından güncellenmiş.

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