Son dakika: İstanbul'da 'sahte dolar' soruşturması! Başsavcılık harekete geçti

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı sosyal medyada ve bazı basın yayın organlarında gündeme getirilen İstanbul merkezli sahte para basımı ve dağıtımı konularının araştırılması amacıyla resen soruşturma başlattı.

ATM'ler ve para sayma makineleri bile ayır edemiyor

ATM’lerin ve para sayma makinelerinin ayırt edemediği sahte dolarların yastık altında tutulduktan sonra tekrar piyasaya sürüldüğü iddialarının ardından bazı döviz büroları ve bankalar 50 ve 100 dolar alımını durdurmuştu.

Güneydoğu sınırından Türkiye'ye kaçak yollarla sokulduğu öğrenildi

Sahte dolar skandalı ilk turistik bölgelerde başladı. Olayın turizm merkezlerinde patlak verdiği ve büyük vakalardan birinin Antalya'da bir kripto para alımında yaşandığı öğrenildi. Alınan bilgilere göre, sahte dolarlar Güneydoğu sınırından Türkiye'ye kaçak yollarla sokulurken, toplam tutarın da milyar doları aşabileceği tahmin ediliyor.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti

Sahte dolar haberlerinin ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı da harekete geçti, konuyla ilgili soruşturma başlatıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan "Sosyal medyada ve bazı basın yayın organlarında gündeme getirilen İstanbul merkezli sahte para basımı ve dağıtımı konularının araştırılması amacıyla Kaçakçılık Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Büromuzca resen soruşturma başlatılmıştır" açıklaması yapıldı.

Bankalar ve döviz büroları alarma geçmişti

Piyasada tahminlere göre 600 milyon dolar tutarında sahte 50 ve 100 dolar olduğu iddiaları ortalığı karıştırdı. Döviz büroları ve bankalarda alarm verildi. 50 ve 100 dolarlık banknotların alımlarını durduruldu.

Bir süredir ‘sahte dolar’ konusunda şubelere uyarılarda bulunan ancak alım-satım kararını şube inisiyatifine bırakan bazı bankalar, dün itibarıyla yeni duyuru yayımlayarak, “50 dolar ve eski basım 100 dolar” alımının geçici olarak durdurulduğunu bildirmişti.