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İUP MAAŞLARI NE ZAMAN YATAR? Binlerce kişi ödeme bekliyor ; İUP maaşları ne zaman yatıyor?

İUP maaşları ne zaman yatar? Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından İŞKUR ile TYP yerine getirilen İUP’a ilişkin maaşlar bekleniyor. Program kapsamında faydalandırılan vatandaşlar hesaplarına maaşların ne zaman yatacağını araştırıyor. Peki, İUP maaşları ne zaman yatıyor?

Haber Merkezi
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İUP MAAŞLARI NE ZAMAN YATAR? Binlerce kişi ödeme bekliyor ; İUP maaşları ne zaman yatıyor?
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İUP maaşları ne zaman yatar? İUP maaşları ne zaman yatıyor? soruları araştırılıyor. İşgücü Uyum Programı (İUP) kapsamında istihdam edilen çok sayıda vatandaş banka hesabına yatırılacak olan maaşa odaklandı. Konuya ilişkin İŞKUR yetkililerinin açıklamaları yakından takip ediliyor. Program kapsamında ilk maaş ödemeleri de bu ay kesinleşti. Böylece çalışanlar İUP kapsamında ilk defa maaş almanın da heyecanını yaşıyor.

İUP MAAŞLARI NE ZAMAN YATAR?

İUP kapsamında Ekim ayı maaşlarının ne zaman yatacağı henüz netleşmedi. Böylece vatandaşlar maaş alacağı günü bekliyor. Detaylar netleştiğinde haberimizi güncelleyeceğiz.

İUP MAAŞLARI NE ZAMAN YATIYOR?

iskur.gov.tr’de yer alan bilgiye göre işsizlik ödeneği başvuruları izleyen ayın sonuna kadar sonuçlandırılır. İşsizlik ödeneği, her ayın beşinde aylık olarak işsizin kendisine ödenir. Ödeme tarihini öne çekmeye Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı yetkilidir.

Sigortalı işsizlere ödemeleri, Kuruma bildirdikleri Banka Hesap numaraları (IBAN) aracılığıyla, hesap numaralarının eksik veya hatalı bildirilmesi durumunda ise en yakın PTTBank aracılığı ile yapılmaktadır.

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