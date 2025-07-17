Reuters anketi: Merkez Bankası'nın faiz kararına ilişkin beklenti ne yönde?

Temmuz anketine katılan 17 ekonomistin sadece biri, Merkez Bankası'nın 24 Temmuz toplantısında bir haftalık repo faizini düşüreceğini öngördü. Ortalama tahmin 250 baz puanlık bir indirimle yüzde 43,50'ye çekilirken, faiz indirimi bekleyenlerin tahminleri yüzde 42,50 ile yüzde 44,50 arasında değişiyor.

Ankete katılanlardan 13'ü 250 baz puanlık bir indirim beklerken, bir kişi bankanın faiz oranlarını yüzde 46'da tutacağını tahmin etti. 17 tahminin ortalamasına göre, çoğu kişi faiz indirimlerinin önümüzdeki aylarda da devam etmesini ve politika faizinin 2025 yılı sonuna kadar yüzde 36'ya düşmesini bekliyor.

Reuters'ın ekonomistler arasında daha önce yaptığı bir anket , parasal gevşemenin en azından 2026'nın üçüncü çeyreğine kadar devam etmesinin muhtemel olduğunu göstermişti.

Morgan Stanley ise, bu ay 250 baz puanlık bir faiz indirimi bekliyor ve ardından aynı büyüklükte üç indirim daha yapılarak politika faizinin yıl sonuna kadar yüzde 36'ya getirileceğini öngörüyor.

"Temmuz enflasyonunda artış bekliyoruz"

Banka, "Yönetilen fiyat ayarlamaları nedeniyle temmuz ayında aylık enflasyon eğiliminde bir artış bekliyoruz, ancak zayıflayan iç talep (negatif çıktı açığı) ve bankanın parasal duruşunu sıkı tutmak için ihtiyatlı faiz indirimleri yapacağı beklentisi göz önüne alındığında bunun geçici olmasını bekliyoruz" yorumunu yapıyor.

Haziran ayında yıllık enflasyon, beklentilerin biraz altında kalarak yüzde 35,05'e geriledi. Aylık enflasyon ise yüzde 1,37 seviyesinde gerçekleşirken, gıda ve içecek gibi temel kategorilerdeki fiyat düşüşleri, TCMB'nin dezenflasyon eğiliminin başladığı yönündeki görüşünü destekledi.

Öte yandan siyasi riskler yatırımcıların radarında kalmaya devam ediyor. Geçtiğimiz hafta Adana, Adıyaman ve Antalya'da belediye başkanlarının genişleyen yolsuzluk soruşturması kapsamında gözaltına alınmasının ardından lira ve Türk tahvilleri değer kaybetti.

Merkez Bankası, faiz kararını 24 Temmuz saat 14:00'de açıklayacak.