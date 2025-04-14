İYİ Parti'li Olgun, zirai dondan etkilenen yerlerin afet bölgesi ilan edilmesini istedi

Olgun, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, nisan ayındaki kar yağışı ve soğuk havanın etkisiyle yaşanan zirai donun, birçok ildeki tarım ürünlerinde ciddi kayba neden olduğunu söyledi.

Bazı ürünlerde yüzde 95'lere varan rekolte kaybı yaşandığını aktaran Olgun, bu kayıpların sadece rekolteyi değil, piyasa dengelerini de tehdit ettiğini vurguladı.

Hakan Şeref Olgun, böylesine büyük bir üretim kaybının sadece üreticiyi değil; nakliyecisinden işçisine, hal esnafından ihracatçıya kadar tüm tedarik zincirini olumsuz etkileyeceğini kaydetti.

Üreticinin sigorta umudunun da boşa çıktığını, Tarım Sigortaları Havuzu (TARSİM) sisteminin de üreticiler açısından güvensiz, karmaşık ve maliyetli bir yapıya dönüştüğünü savunan Olgun, "Poliçe kapsamı dar, primler yüksektir. Zarar gören ürünlerin çoğu ya poliçeye dahil değil ya da tazminatlar çok düşük seviyelerde belirlenmiştir. Bu nedenle TARSİM, üreticiye güvence olmaktan çok, bir formalite haline gelmiştir." ifadesini kullandı.

Olgun, Meclis'te bir araştırma komisyonu kurulması ve zirai dondan etkilenen yerlerin afet bölgesi ilan edilmesi için TBMM Başkanlığına kanun teklifi sunduklarını belirtti.

İYİ Parti'li Olgun, şu önerilerde bulundu:

"Zirai dondan etkilenen tüm bölgeler tarımsal afet bölgesi ilan edilmelidir. Tüm çiftçilerin borçları en az bir yıl faizsiz ertelenmeli, ödeme planı yeniden yapılandırılmalıdır. Çiftçilere iki yıl geri ödemesiz, beş yıla yayılmış faizsiz kredi sağlanmalı. Sulama kooperatiflerinin afet ilan edilen alanlara ilişkin sulama ve elektrik tüketim bedellerinin yüzde 50'si Hazine tarafından karşılanmalıdır. Hasar gören bölgelerdeki üreticilere dekar başına 10 bin lira doğrudan gelir desteği sağlanmalıdır. Sigorta sisteminin işleyişi yeniden ele alınmalı, 'çiçeklenme dönemi' gibi keyfi gerekçelerle üreticinin mağdur edilmesine son verilmelidir. İl ve ilçelerde yerel kriz komisyonları kurulmalı ve çiftçilerin şikayetleri hızlıca çözüme kavuşturulmalıdır."