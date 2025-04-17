İzmir'de su tarifelerine zam: 5 Mayıs'tan itibaren geçerli olacak 

İZSU'nun 2025 Yılı Nisan Ayı Olağanüstü Toplantısı'nda alınan kararla 5 Mayıs'tan itibaren geçerli olmak üzere 2. kademe olarak tanımlanan 10 metreküpe kadar su tüketimi ve atık suya yüzde 15 zam yapıldı. 11-20 metreküp arası kullanım olan 3. kademe kullanım oranı yüzde 25, 4. kademe olan 21 metreküp ve üzeri kademe ise kullanım oranına göre yüzde 35 oranında artırıldı.

Yeni düzenlemeyle 0-4 metreküp su tüketimi olan yaklaşık yüzde 21'lik kesimi oluşturan aboneler fiyat artışından etkilenmeyecek.

Yeni tarifelerin uygulanmasıyla iş yerlerindeki oranlar da değişecek. Buna göre 0-4 metreküp su tüketimi olan küçük esnafın su tarifelerinde artışa gidilmeyeceği, iş yerlerindeki diğer kademelerin artış oranlarının da konut aboneleriyle birebir aynı olacağı belirtildi.

Toplantıda söz alan AK Parti ve MHP meclis üyeleri zammın tasarruf tedbiri için yapıldığının söylenmesine karşı çıkarak, yeni kaynaklar ve kayıp kaçakların önünü geçilmesi çağrısında bulundu.