İZTO Başkanı Mahmut Özgener: Ekonomik programın devamlılığı sağlanmalı

Takip Et

İREM CEYLİN DEMİRCAN / İZMİR



Son bir haftada yaşanan siyasi gerginlik sürecinde tarafların sorumluluk bilinciyle hareket etmesinin, verilecek kararların özellikle ülke ekonomisi üzerinde etkilerinin etraflıca istişare edilerek alınmasının hayati öneme sahip olduğunu söyleyen İzmir Ticaret Odası (İZTO) Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener, 20 ay önce uygulanmaya başlanan ekonomik programın devam ettirilmesini istedi.

İZTO’nun mart ayı olağan meclisinde konuşan Özgener, “20 aydır toplumun her kesiminin büyük çabası ve özverisiyle uygulanan ekonomik program kapsamında, dezenflasyonist sürecin hızlanmasını, reel sektörün maliyetinin azalmasını, faiz oranlarının düşmesini ve krediye erişimin kolaylaşmasını bekliyoruz. Enflasyonla mücadelenin çok hassas dengeler üzerinde devam ettiği bu süreçte, hep birlikte çalışarak, bugüne kadar elde ettiğimiz kazanımları riske atmadan yolumuza devam etmeliyiz. Siyaset kaynaklı olayların, ekonomide bugüne kadar ödenen maliyetleri artırmaması ve ekonomik programın devamlılığı ile ilgili soru işaretleri yaratmaması gerekiyor” dedi.



Finansal piyasalarda Türk Lirası varlıklardaki oynaklığın belirli bir seviyenin altına geldikten sonra, yurtiçi talep, enflasyon, büyüme ve faiz oranları arasındaki ilişkiye bakarak, mevcut tahmin setlerinde bir güncelleme yapılması gerektiğini vurgulayan Özgener, “Türkiye’nin en büyük gücü, krizleri yönetme becerisi ve toplumun ortak aklıdır. Şimdiye kadar nice badireleri atlattık, bundan sonra da diyalog ve sağduyu ile her türlü zorluğun üstesinden gelebiliriz. Her defasında gördüğümüz bir gerçek var, Türkiye ekonomisi güçlüdür ve yoluna girer. Üreten, çalışan ve birlikte hareket eden bir toplum, en büyük güvencemizdir. Bugün yaşanan zorlukları aşmanın yolu da yine birlikte hareket etmekten, ortak aklı ve doğru politikaları devreye sokmaktan geçiyor” diye konuştu.



Özgener, şunları söyledi:

“Toplumsal ve bireysel olarak haklarımızın bir bütünü olan hukuk, adaletin tecelli etmesini sağlayan bir araçtır. Hepsinin üzerinde bir kavram olarak hukukun üstünlüğü, ülkeler için toplum düzeni ve devlete güveni sağlamlaştıran vazgeçilmez bir norm oluşturuyor. Son günlerde yaşanılan süreçte; adil yargılanma eksiksiz olmalı. Kurumları ve kavramları yıpratarak bir yere varamayız. Bunu yaparsak hepimiz bundan büyük zarar görürüz. Önünde sonunda hepimizin sığındığı değerler; adalet ve hukukun üstünlüğü olmalıdır”