Japonlar yatırıma geliyor

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK), 27. Japonya-Türkiye İş Konseyi Ortak Toplantısını 150’den fazla Türk ve Japon iş insanının katılımlarıyla 17 Ekim’de Tokyo’da gerçekleştirdi. Toplantıda konuşan Ticaret Bakan Yardımcısı Mustafa Tuzcu, “Türkiye ve Japonya arasındaki ikili ticaret hacmi 2023’te 6 milyar dolar seviyesini aştı. İkili ticaret rakamları incelendiğinde Türkiye’nin ithalatının, ihracatından 8,5 kat fazla olduğu görülüyor. Müzakereleri devam eden Türkiye-Japonya Ekonomik Ortaklık Anlaşması’nın ülkelerimiz arasındaki ticari ilişkilerin daha dengeli bir şekilde geliştirilmesi adına temel bir görev ifa etmesi gerektiğini düşünüyorum” görüşünü dile getirdi. Tuzcu, Japonya’nın sahip olduğu teknoloji, finansman ve inovasyon gücü ile Türkiye’nin dinamik üretim gücü ve 3. ülke pazarlarına erişim kabiliyeti bir araya geldiğinde, bölgesel ve küresel düzeyde önemli sonuçlar elde edilebileceğini kaydetti.

Japonya Ekonomi, Ticaret ve Sanayi Bakan Yardımcısı Ryosuke Kozuki de “Enerji, karbonsuzlaştırma, temiz enerji gibi alanlarda ortak yatırımlara ilgi duyuyoruz. Ekonomik Ortaklık Anlaşmasının hayata geçmesini arzu ediyoruz. Ukrayna’nın yeniden inşa sürecinde de iş birliği için fırsatlar görüyoruz. Türk iş dünyasının hızlı karar alma mekanizması ve dinamik yapısıyla daha fazla iş birliği yapabileceğimize inanıyoruz. Osaka’da düzenlenecek EXPO’yu da daha fazla iş birliği yapabilmek için önemli bir fırsat olarak görüyoruz” dedi.

Japon enerji şirketlerine RES ve GES çağrısı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Ahmet Berat Çonkar hem Türk hem Japon şirketlere her iki ülkedeki enerji yatırımlarını artırmaları için çağrıda bulundu. Çonkar özellikle rüzgar ve güneş odaklı yenilenebilir enerji projeleri için yakın zamanda yeni ihale duyurularına çıkılacağını hatırlatarak, “Japon özel sektörünün bu ihalelere katılımından ve muhtemel projeler kapsamında iki ülke şirketleri arasında gerçekleştirilecek ortaklıklardan memnuniyet duyacağız” diye konuştu.

Keidanren Japonya Türkiye Ekonomi Komitesi Eş Başkanı Tsugio Mitsuoka, Japonya’nın ticaretinde pay sahibi olan ülkelerin yüzde 80’iyle serbest ticaret anlaşması bulunduğunu hatırlatarak Ekonomik Ortaklık Anlaşmasının tamamlanması arzusunu dile getirdi. Anlaşmanın geleceğe önemli katkı sağlayacağını belirten Mitsuoka, “Keidanren üyeleriyle yaptığımız ankette, Türkiye’de üretim yapan Japon şirketler tarafından yeni ve ek yatırımlar gerçekleştirilmesi için bir ilgi olduğunu görüyoruz” dedi. DEİK/Türkiye-Japonya İş Konseyi Başkanı Ahmet Çalık ise, Türkiye’nin güçlü ve kabiliyetli iş gücünü göz önünde bulundurarak, Japon iş dünyasını Türkiye’ye daha fazla yatırıma davet etti.

“Yatırım ve İş Ortamı” ile “Karşılıklı yarar sağlayan ortaklığa vurgu yapan belirli alanlar” olarak paneller düzenlenen 27. Japonya-Türkiye İş Konseyi Ortak Toplantısının sponsorları, Çalık Holding, Makyol, Sarten Ambalaj ve Tosyalı Holding oldu. Japonya-Türkiye Enerji Forumu kapsamında, “Çalık Enerji ve Mitsubishi Corporation” ve “DB Tarımsal Enerji ile Mitsubishi Corporation” arasında mutabakat anlaşmaları imzalandı.

Olpak: İş birliğimizi daha da ilerletmeliyiz

DEİK Başkanı Nail Olpak Türkiye-Japonya İş Konseyinin kurulan ikinci konsey olduğunu hatırlattığı konuşmasında Türkiye’nin “Yeniden Asya Açılımı” ile Japonya’nın “Serbest ve Açık Indo-Pasifik” stratejisinin örtüştüğüne işaret etti. Olpak, “Buradan hareketle, iş birliğimizi, denizaşırı iş birlikleri ve küresel ortaklıklarla daha da ilerletmeliyiz. Müzakereleri devam eden Ekonomik Ortaklık Anlaşmasının, iki ülkenin de faydasına olacak şekilde sonuçlanması önemli. Bu noktada DEİK ve Kaidanren arasında imzalanacak Ortak Bildiri önemli bir adım olacaktır” dedi.