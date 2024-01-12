Kademeli emeklilik mi uygulanacak? (Kademeli emeklilik nedir?)

Türkiye'nin gündeminde emekli maaşlarına yapılacak zamlar ve en düşük emekli maaşı bulunuyor. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, yaptığı son açıklama ile konuya açıklık getirdi ancak bu kez de gündeme kademeli emeklilik konusu geldi. Peki kademeli emeklilik nedir, uygulanacak mı? İşte ayrıntılar...

Kademeli emeklilik nedir?

Kademeli emeklilik, şartları sigortalılık türü ve başlangıç tarihine göre değişen bir sistemdir. Bu sayede bu sisteme tabii olan vatandaşlar belirli bir yaş ve prim gün sayısına ulaştıklarında kısmi olarak emekli olabiliyor.

Kademeli emeklilik uygulanacak mı?

Kademeli emeklilik düzenlemesi olacağına yönelik iddiaları yanıtlayan Yılmaz, "Sosyal güvenlikle ilgili şu anda bir çalışmamız yok" dedi.