Kadın tır şoförleri de yetiştirilecek: Alp Özler Akademi’de dersler başladı

ANKARA (EKONOMİ) - Alp Özler Akademi'nin açılış töreninin ardından Alp Özler Yönetim Kurulu Başkanı Dursun Gece’nin de katılımıyla öğrenciler ilk eğitimlerini aldı.

Alp Özler Grup Şirketleri Yönetim Kurulu Başkanı Dursun Gece, ilk adımını attıkları yapının birkaç yıl sonra ülke çapında hizmet veren bir kuruluş haline geleceğini söyledi.

Alp Özler Akademi’de şoförler ve şoför adaylarına eğitim verecek olan İleri Sürüş Teknikleri ve Yol Güvenlik Uzmanı Fatih Levent Alpay ise bu akademiyle birlikte şirketin, Türkiye için eğitimli, donanımlı tır kaptanları yetiştirmeyi görev olarak aldığını bildirdi. Bunun önemli bir sorumluluk olduğunun altını çizen Alpay, Alp Özler Akademi’nin bir tır kaptanı fabrikası ihtiyacı karşılayacağını bildirdi.

Dersun Gece, akademinin Türkiye’de, lojistik ve taşımacılık sektöründe yetkin personel açığının kapatılması ve özellikle kadın şoförlerin uzun yol taşımacılığı alanında meslek edinmelerini sağlama hedefiyle kurulduğunu kaydetti.

Açılış töreninin ardından akademide ilk ders Dursun Gece’nin katılımıyla gerçekleştirildi.

Alp Özler Akademi’de hem teorik hem de pratik eğitimlerini tamamlayan öğrenciler, Alp Özler Grup çatısı altında istihdam garantisi ile meslek edinecek. İki farklı gruba eğitim verecek olan akademiden hem C ve CE belgesine sahip olan şoförler hem de sadece B sınıfı ehliyete sahip Ankara’da ikamet eden şoför adayları faydalanabilecek.