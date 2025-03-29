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Kahramanmaraş’ta bayram öncesi tatlıya yoğun talep

Ramazan Bayramı arifesinde, Kahramanmaraş’ta tezgahları süsleyen lezzetli tatlılar vatandaşlar tarafından yoğun ilgi görüyor.

Haber Merkezi
İHA
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Kahramanmaraş’ta bayram öncesi tatlıya yoğun talep
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Ülke genelinde hemen hemen her ilde olduğu gibi Kahramanmaraş’ta kimileri evlerinde tatlı yaptı kimileri de hazır tatlıları tercih etti. Bayram arifesi olması nedeniyle önceden hazırlık yapmayanlar veya il dışından gelen ise tatlıcıların yolunu tuttu. Şehrin uğrak noktalarından Alpedo Kervanhan’da, bayram öncesi gelenlerle doldu. Uygun fiyatları ve kaliteli ürünleriyle dikkat çektiği belirtilen tesiste, özellikle yöresel tatlıların daha çok ilgi gördüğü ifade edildi. Maraş’ın meşhur dondurması, fıstıklı baklavası, burma kadayıfı gibi tatlılar, bayram sofralarını süslemek isteyen vatandaşlar tarafından rağbet gördü.

"Tezgahlar kısa sürede boşaldı"

Tezgahların kısa sürede boşaldığını belirten işletme yetkilileri, bayram yoğunluğuna hazır olduklarını ve vatandaşların taleplerini karşılamak için ellerinden geleni yaptıklarını ifade etti.

Tatlı almaya gelenlerden Beytullah Kaya, bayram öncesi tüm ürünlerin taze ve lezzetli olduğunu söyledi.

Vatandaşlardan Ünal Kılıç ise "Benim alışverişim bayram için değil günlük. Bayram için de ayrıca geliyoruz. Her yerden tatlı alınmıyor. Ben Konya’dan geldim 9 yıldır Kervanhan’dan alışveriş yapıyorum" diye konuştu.

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