Kalay ‘in’ çinko ‘out’

EVRİM KÜÇÜK

Büyük ekonomilerde imalat verilerindeki toparlanma metal piyasalarını yükseliş eğilimine soktu. Şubat ayının ikinci yarısında Londra Metal Borsası Endeksi yüzde 3’ün üzerinde yükseldi. Sanayi metal grubunda en dikkat çekici hareketleri ise aşağı yönlü olarak çinko ve yükseliş yönlü olarak kalay yapıyor.

Çinkoda açık pozisyonlar rekor seviyeye çıktı

Çinkonun galvanizli çelikte kullanılması, özellikle Çin'de olmak üzere, küresel inşaat sektörünün kötü gidişatına büyük ölçüde maruz kaldığı anlamına geliyor. Çinko fiyatları artan stok nedeniyle son 1 ayda yüzde 6’dan fazla düştü. Yılbaşından bu yana düşüş yüzde 11 civarında.

Fon yöneticileri, bu yılın en zayıf görünümünü sergileyen temel metaldeki açık pozisyonlarını yani fiyatların daha da düşebileceğine dair beklentilerini artırıyor. Yatırım fonlarının bu yöndeki pozisyonları, Londra Metal Borsası’nın (LME) 2018’de Yatırımcı Taahhütleri Raporu’nu ilk kez yayınlamasından bu yana en düşük seviyeye indi. Geçen Cuma günkü piyasa kapanışı itibarıyla LME çinko kontratındaki açık pozisyonları 60.492 kontrata, yani 1,5 milyon tonun biraz üzerine çıkıp rekor düzeyi gördü. Satış emirlerinin altında artan stok yatıyor. LME depolarında stok 228 bin 500 tonla Haziran 2021’den bu yan en yüksek seviyeye ulaştı. Analistlere göre stok artışının sürmesi fiyatları da daha baskılayabilir.

Kalay, teknoloji sektöründeki canlanmadan destek alıyor

Metallerde pozitif tarafta ise başı kalay çekiyor. Londra’da kalay vadeli işlemleri, artan arz tehditleri nedeniyle bu ay ton başına 27.400 doların üzerine çıkarak altı aydan uzun bir sürenin en yüksek seviyesini gördü. Yılbaşından bu yana fiyatlarda yüzde 3’ten fazla artış yaşandı.

Ana üreticiler Endonezya ve Myanmar’da ihracatın aksamasının yarattığı tedarik riskiyle birlikte, yarı iletken ve teknoloji satışlarındaki patlamanın önümüzdeki aylarda kalay fiyatlarını desteklemesi bekleniyor.

Kalayda ortalama fiyat beklentisi 28.500 $

Amalgamated Metal Trading’in araştırma başkanı Dan Smith, “Kalay, Çin’deki emlak piyasasından sınırlı etkileniyor ancak hızlı büyüyen teknolojiyle ilgili sektörlerle doğrudan bağlantılı olduğundan ana metaller arasında benzersiz bir konumda” yorumunu yapıyor. Macquarie bir notunda, piyasanın hala Endonezya’daki arzın görünümüne ilişkin ciddi bir belirsizlikle karşı karşıya olduğunu belirtiyor. Dünyanın en büyük ihracatçısının kalay sevkiyatı, madencilerin izin almada gecikmeler yaşaması nedeniyle Ocak ayında yüzde 99 düştü. Macquarie, küresel kalay pazarının geçen yılki 6 bin ton fazladan 2024’te 5 bin ton açığa döneceğini, LME fiyatlarının ise 2024 yılında ortalama 28.500 dolar olacağını tahmin ediyor.

Bakırda faiz indirimi umudu sürüyor

Bakır İmalatta canlanmanın, Fed’in ikinci çeyrekte faiz indirimlerine başlayabileceğine yönelik umutları artırması endüstriyel metaller üzerindeki baskıyı bir nebze kaldırdı. 10 Şubat’tan bu yana Londra’da 3 ay vadeli bakırın tonu yüzde 5’e yakın primle 8.600 dolara yaklaşırken, nikel Avustralya’nın kritik mineraller listesine alınmasının yardımıyla yüzde 10 artışla 17.390 dolara tırmandı. Alüminyum daha yatay bir görünüm sergiliyor. Kurşun da yüzde 4’lük artışla 2.100 doların üzerine çıktı.

Çinko üretimi talebi aşıyor

Uluslararası Kurşun ve Çinko Çalışma Grubu, küresel rafine çinko pazarının geçen yıl 204.000 tonluk fazla verdiğini tahmin ediyor ve bu yıl daha da büyük bir 367.000 tonluk arz fazlası olacağı beklentisi var. Bu da LME sistemine daha büyük hacimli teslimatlar yapılabileceği ve fiyatın daha da düşebileceği anlamına geliyor.