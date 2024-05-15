Kalkınma Yolu Projesi, Güneydoğu’ya can suyu olacak

Güneydoğulu ihracatçıların Cizre ve Silopi’deki ziyaretleri sırasında, bölgenin istihdam artırıcı yatırımlara ihtiyaç duyduğu vurgulanırken, Kalkınma Yolu Projesinin bölge iş dünyasında büyük bir heyecan oluşturduğu dile getirildi. Türkiye’yi Basra Körfezine bağlayacak yeni İpek Yolu olarak değerlendirilen Kalkınma Yolu Projesi ile bölgenin cazibe merkezi olacağı ifade edildi.

“Kalkınma yolu projesi büyük bir şans”

Güneydoğulu ihracatçıları makamında kabul eden Cizre Kaymakamı Nazlı Demir, nüfusu 164 bin olan Cizre’de fiili olarak 200 bin kişinin yaşadığını belirterek, ilçede istihdamı artırıcı yatırımlara ağırlık vermek istediklerini söyledi. Ana gündem maddelerinin aş, iş ve istihdam olduğunu ifade eden Kaymakam Nazlı Demir, “İlçemiz lojistik altyapısı anlamında çok güçlü. Her türlü yatırıma açık, ihtiyaç var. Önümüzdeki 10 yılda burası cazibe merkezi olacak. Stratejik bir noktadayız. Çok önemli bir ilçeyiz. 10 yıl sonra en az 500 bin nüfus ön görüyoruz. Huzur ve güven ortamı arttıkça bölgenin ekonomik potansiyeli de artıyor. Diğer taraftan Kalkınma Yolu Projesi bölgemiz ve ilçemiz için büyük bir şans. Yol Cizre’den geçiyor. Bu yol tamamlandığında sadece bölgemiz ve ülkemiz için değil tüm Ortadoğu için de can suyu olacak” dedi.

“Bölgenin gelişimi için her türlü desteği vermeye hazırız”

Güneydoğu Anadolu Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Celal Kadooğlu da, Kaymakam Nazlı Demir’e Cizre’deki başarılı çalışmalarından dolayı teşekkür etti. Kaymakam Nazlı Demir’e, Güneydoğu Anadolu Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği’nin çalışmaları hakkında da bilgi veren Başkan Kadooğlu, “Cizre, gerek tarihi geçmişi, gerekse de sahip olduğu ekonomik potansiyeli ile ülkemizin ve bölgemizin önemli bir ilçesi. İlçemizde son yıllarda çok büyük bir değişim ve gelişim gözleniyor. Bu memnuniyet verici gelişimin devam etmesi için bizler de elimizden gelen her türlü katkıyı sunmaya hazırız” ifadelerini kullandı.