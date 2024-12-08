Kapalıçarşı esnafından dolar hamlesi! Cepten fazla para çıkacak

Türkiye’de sahte dolar banknotların yayılması üzerine, birçok döviz bürosu, banka ve ATM, 50 ve 100 dolarlık banknotların kabulünde kısıtlamalar getirdiğini açıkladı.

Sadece yeni seri dolar banknotlarını işlem yapan bu kurumlar, sahte paraların mor ışık ve para sayma makinelerinden kolayca geçebildiğine dikkat çekerek, bu sorunun çözülmesine kadar alım işlemlerini durduracaklarını ifade etti.

Söz konusu durum, Türkiye'de döviz piyasalarının kalbinin attığı Kapalıçarşı'da ticaretin durma noktasına gelmesine neden olurken, bu hafta itibarıyla nispeten normalleşen piyasalarda ilk kez 'sigorta komisyonu' uygulaması başlatıldı.

'Sigorta komisyonu' kesiliyor

Kapalıçarşı'da yer alan çok sayıda döviz bürosu, bu hafta itibarıyla 50 ve 100 dolarlık banknotları kabul etmeye başlasa da, döviz bozduracak kişilerden komisyon talep etmekte.

Türkiye tarihinde ilk kez banknotların sahte çıkma ihtimaline karşın komisyon ödemek zorunda kalan vatandaşlar, 50 dolarlık banknot başına 1.5 dolar, 100 dolarlık banknotlarda ise 3 dolar kesintiye rıza göstermek durumunda kalıyor. Acil nakit ihtiyacı bulunan vatandaşların çaresizce kabul ettiği bu komisyon oranları çarşı dışında da popüler hale gelirken, bankalar ve ATM'ler ise 2009 yılından önce basılan 50 ve 100 dolarlık dövizleri kabul etmemeye devam etmekte.

Kapalıçarşı esnafı, komisyon kesintisine tepki gösteren vatandaşlara ise bozum yaptıkları dövizlerin içerisinden sahte banknotların çıkmaya devam ettiğini belirterek, ancak bu yöntem ile kendilerini güvence altına aldıklarını öne sürüyor.