  Kapasite kullanımı 5 yılın dibinde yükselişe geçti
Kapasite kullanımı 5 yılın dibinde yükselişe geçti

Kapasite kullanım oranı, eylülde bir önceki aya göre 0,5 puan artarak yüzde 74 seviyesinde gerçekleşti. Böylelikle kapasite kullanımı, geçen ay gördüğü 5 yılın en düşük seviyesinden yükselişe geçmiş oldu.

Kapasite kullanımı 5 yılın dibinde yükselişe geçti
İmalat sanayi genelinde mevsimsel etkilerden arındırılmış Kapasite Kullanım Oranı (KKO-MA), eylül ayında bir önceki aya göre 0,2 puan artarak yüzde 73,8 seviyesinde gerçekleşti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından yapılan açıklamaya göre, 2025 yılı Eylül ayında, imalat sanayinde faaliyet gösteren 1821 iş yeri tarafından İktisadi Yönelim Anketi’ne verilen yanıtlar toplulaştırılarak değerlendirildi.

Mevsimsel etkilerden arındırılmamış Kapasite Kullanım Oranı (KKO), bir önceki aya göre 0,5 puan artarak yüzde 74 seviyesinde gerçekleşti.

