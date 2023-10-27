Kapsam genişliyor: Hava ambulansı ihalesine de dövizle teklif verilebilecek

ANKARA (EKONOMİ) - Dövizle sözleşme düzenlenmesine ilişkin kapsam genişliyor. Kamu İhale Kurumu, Mal ve Hizmet Alımı İhaleleri Yönetmeliklerinde değişiklik yaptı. Sağlık Bakanlığı’nın hava ambulansı kiralanmasına yönelik ihaleleri ile aşı ilaç alımı, DSİ’nin de HES yapımında kullanılacak mal alımı ihalelerine dövizle teklif verilebilecek.

Hizmet Alımı İhaleleri Yönetmeliğine eklenen maddeye göre, Sağlık Bakanlığı’nın hava ambulansı kiralanmasına yönelik ihalelerde Hazine ve Maliye Bakanlığı görüşü alınarak teklifler yabancı para cinsinden verilebilecek. Aynı şekilde ödemeler de yabancı para birimi üzerinden yapılabilecek. Bu durumda hesaplamalarda teklif tarihi veya ihale tarihindeki Merkez Bankası döviz alış kuru esas alınacak.

Mal Alım İhaleleri Yönetmeliğinde de dövizle sözleşme yapmanın önü açıldı. Sağlık Bakanlığı tarafından aşı, antiserum ve antidot alımına ilişkin gerçekleştirilecek ihalelerde ve Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü tarafından enerji arz güvenliği kapsamında hidroelektrik santralleri yapımında ihtiyaç duyulan elektromekanik teçhizat alımı ile sel ve taşkın koruma için ihtiyaç duyulan treyler çekicisi alımına ilişkin gerçekleştirilecek ihalelerde döviz cinsinden teklif verilebilecek. Ödemeler de dövizle yapılabilecek.