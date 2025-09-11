Kargo fiyatı ürün ücretini geçti: Fiyatlar uçtu, tüketici tepkili

Türkiye’de hızla büyüyerek, yıl sonunda 5 trilyon TL pazar hacmine ulaşması beklenen e-ticaret sektörü, lojistik problemleri de beraberinde getirdi. Artık sadece tüketiciler değil, küçük ve orta ölçekli işletmeler de kargo sektörünü en çok tartışılan başlıklardan biri hâline getirdi. Yükselen kargo ücretleri; hem vatandaşların, hem de işletmelerin tepkisini çekiyor.

Kargo bedeli ürün bedelini geçti

Düşük fiyatlı ürünlerde kargo bedeli ürün fiyatını geçti. 100 liralık bir tişörte 120 lira, 10 liralık kitaba 79 lira kargo ücreti talep ediliyor. İstanbul’dan Diyarbakır’a gönderilen 5 kilogramlık bir kolinin ücreti 600 ile 1.200 TL arasında değişirken, Çin’den İstanbul’a gelen aynı ağırlıktaki kargonun fiyatı 1.200-1.500 TL bandına kadar yükseliyor. Yani şehirler arası gönderiler, uluslararası taşımacılıkla neredeyse yarışır hâle geldi.

'Maliyetler artışı zorluyor'

Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre sektör temsilcileri ise maliyetleri gerekçe göstererek temkinli davranıyor. Akaryakıt fiyatlarındaki artış, personel giderleri ve işletme maliyetlerinin baskısı, kargo şirketlerini yeni bir iş modeline geçişte zorlayan başlıca unsurlar olarak öne çıkıyor. Bir kargo şirketi yöneticisi, “Hafta sonu mesaisi için vardiya sistemini gündemimize aldık. Ancak mevcut maliyetlerle bu kolay bir dönüşüm değil” dedi.

E-ticaret hacmi yıl sonunda 5 trilyon TL'yi bulacak

Elektronik Ticaret İşletmecileri Derneği verilerine göre e-ticaret hacminin yıl sonunda 5 trilyon TL olması bekleniyor. Buna karşılık Türkiye’de her gün yaklaşık 10 milyon kargo taşınıyor ve yılda 1,2 milyar gönderi tüketiciye ulaştırılıyor. E-ticaret lojistik pazarının büyüklüğü 50 milyar TL’yi bulurken, sektörde 400 bine yakın kişi istihdam ediliyor. Bu kadar büyük bir pazarın hafta sonları tamamen durma noktasına gelmesi, uzmanlara göre kabul edilemez bir durum.

İade ücreti işletmeye ait

Ticaret Bakanlığı bir dizi yeni düzenlemeyi devreye alıyor. 1 Ocak 2026’da yürürlüğe girecek yeni düzenlemeye göre, internetten yapılan alışverişlerde ürün iadesinde kargo ücreti artık tüketiciden alınmayacak. Bu masraf doğrudan satıcı ya da sağlayıcı tarafından karşılanacak. Uzmanlar bu adımın önemli olduğunu ancak problemin kökten çözümü için hem fiyat istikrarı, hem de hizmet sürekliliği konusunda daha kapsamlı adımlar gerektiğini vurguluyor.